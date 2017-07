Wetzlarer Biker ist kurz vor Wladiwostok

Über Polen, Weißrussland, Moskau und Sibirien erreichte Pfister zuletzt die russische Teilrepublik Burjatien an der Grenze zur Mongolei – auch am Baikalsee, dem ältesten Südwassersee der Erde, machte er Station. Fast überall lernte der Biker Gleichgesinnte kennen: So auch in der 400 000-Einwohner-Stadt Ulan-Ude, wo ihn der örtliche Motorradclub zur Übernachtung und einer Feier mit Musik und Feuershow einlud.

Kultur kommt auf der Reise ebenfalls nicht zu kurz: Zu sehen bekam Pfister etwa den Iwolginski Dazan (Foto) – ein buddhistisches Kloster inmitten der burjatischen Steppe. Für einen kleinen Rückschlag sorgte ein Sturz vor der Stadt Tschita, den Pfister mit ein paar Schrammen am Knie überstand.

Inzwischen ist der Abenteurer in der Stadt Chabarowsk an der russisch-chinesischen Grenze angekommen. Den Niedergirmeser trennen nun nur noch rund 750 Kilometer von seinem Ziel in der Hafenstadt Wladiwostok. Am 29. Juli steht der Rückflug nach Frankfurt an. (hog/Foto: privat)