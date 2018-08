Wetzlarer Brückenfest ist gestartet

Wagner freute sich, dass der Brückenlauf noch immer die größte läuferische Sportveranstaltung ihrer Art in Hessen ist. Die große Beteiligung zeige, dass der Brückenlauf nach wie vor attraktiv ist. Gemessen wurden die Laufergebnisse vom Team Naunheim. Der Brückenlauf war wieder Auftakt für das Brückenfest, das am Samstag und am Sonntag Tausende Besucher in die Altstadt locken wird. (lr)