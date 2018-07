Wetzlarer Museen zum Mitmachen

Los geht es am Samstag, 21. Juli, von 10 bis 13 Uhr im Wetzlarer Stadtmuseum mit dem Workshop für Kinder von sechs bis acht Jahren „Käfer auf dem Teller – Wo gibt’s denn sowas?“. Inspiriert von Käfer- und Schmetterlingsabbildungen auf Porzellan, wird im Lottehof nach Käfern und Kleinsttieren gesucht. Im Anschluss werden eigene Malereien entworfen und angefertigt, außerdem lernen Teilnehmer Porzellanmalerei kennen. Die Leitung des Kurses übernehmen Anjanett Beer und Diplom-Biologe Andreas Schmidt. Die Kursgebühr beträgt zehn Euro inklusive Material, Anmeldungen sind umgehend erforderlich.

Ebenfalls am Samstag, 21. Juli, gibt es von 11 bis 15 Uhr im Lottehof den Workshop für Erwachsene „Übereck – Einführung in perspektivisches Zeichnen mit zwei Fluchtpunkten Teil I“ mit Bernd Kliche und Susanne Tölle. Der zweite Teil des Workshops findet am Sonntag, 22. Juli, von 11 bis 15 Uhr im Lottehof statt. Die Teilnahmegebühr beträgt pro Kurstag zehn Euro, ein Skizzenblock in DIN A3, ein Bleistift ab Härtegrad B, Spitzer und 50 Zentimeter-Lineal sind mitzubringen. Anmeldungen sind ebenfalls umgehend erforderlich.

Am Samstag, 25. August, wird im Stadtmuseum von 10 bis 13 Uhr Porzellanmalerei für Kinder von acht bis 13 Jahren angeboten. Inspiriert durch die Ausstellungsstücke des Porzellanmalers Jan Zachariáš Quast beschäftigen sich die kleinen Teilnehmer mit dem Thema und fertigen eigene Porzellanmalereien an. Die Kosten belaufen sich auf zehn Euro inklusive Material, Anmeldungen sind bis Mittwoch, 22. August, erforderlich.

Der Workshop für Erwachsene „Sütterlin- & Kurrentschrift lesen lernen“ wird am Samstag, 8. September, ab 14 Uhr im Stadtmuseum gehalten. Die Leitung übernimmt Tatjana Wild, Anmeldungen sind bis Mittwoch, 5. September, erforderlich.

Von 10.30 bis 14.30 Uhr wird am Mittwoch, 10. Oktober, im Palais Papius Schmuck entworfen. Kinder ab zehn Jahren lassen sich mit Leiterin Anjanett Beer von der Sammlung von Lemmers-Danforth zu Schmuckzeichnungen inspirieren. Ein Mittagsimbiss ist mitzubringen. Die Teilnahme kostet zehn Euro, inklusive Material. Dieser Workshop wird mit Kooperation der Jugendförderung Wetzlar veranstaltet, Anmeldungen sind daher bis Freitag, 5. September, per E-Mail an renate.klann(at)wetzlar.de erforderlich.

Als Selfies noch Porträts hießen

Am Samstag, 10. November, geht es von 14 bis 17 Uhr im Stadtmuseum um den Kupferstich. Beim Workshop „Was ist und macht der Kupferstich?“ beschäftigen sich Kinder von acht bis zwölf Jahren unter der Leitung von Anjanett Beer mit der Technik des Kupferstiches und machen eigene Drucke. Die Kosten belaufen sich auf zwölf Euro, Geschwisterkinder zahlen zehn Euro, inklusive Material. Eine Anmeldung ist bis Mittwoch, 7. November, erforderlich.

Beim Workshop „Als Selfies noch Porträts hießen“ gestaltet Anjanett Beer am Samstag, 17. November, von 14 bis 16.30 Uhr mit Kindern von fünf bis acht Jahren durch neue Posen Porträts. Der Kurs im Stadtmuseum kostet zwölf Euro, Geschwisterkinder zahlen zehn Euro, inklusive Material. Anmeldungen sind bis Mittwoch, 14. November, erforderlich.

Anmeldung zu den Museums-Workshops, falls nicht anders angegeben, sind jeweils per E-Mail an museum(at)wetzlar.de oder unter Tel. (0 64 41) 99 41 31 erforderlich. (red)