Von Malte Glotz

Wie Phoenix aus den Trümmern

BILDUNG Umzug in die „Goetheschule an der Bergstraße“ beginnt / Gift im Altbau entdeckt

WETZLAR Wenn der letzte Schulgong erklingt, hat der Umzug schon begonnen: Seit dem Ende der mündlichen Abitur-Prüfungen werden an der Goetheschule die Kisten gepackt. In der zweiten Ferienwoche geht der Umzug in die Vollen. Und im Herbst beginnt dann der Abriss.

Copyright © mittelhessen.de 2018