Wie Woodstock auf der Burg

1969 haben sie beim legendären Woodstock-Festival Rockmusikgeschichte mitgeschrieben, nun sind sie auf der Burg zu Gast. Los geht das Open-Air-Konzert um 19.15 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Karten gibt’s für 46,90 Euro (Stehplatz) und 51,90 Euro unter www.eventim.de im Netz sowie in zahlreichen Vorverkaufsstellen.

Die beiden Bands feierten im vergangen Jahr ihr 50-jähriges Bestehen – Grund genug, um gemeinsam auf Tour zu gehen und dieses Jubiläum mit den Fans zu teilen. „Canned Heat“, die kalifornische Boogie-Blues- und Rock-Band, wollte und will noch immer die Maxime „Liebe und Frieden“ des „Spirit of '68“ hochhalten und leben. Ein Stück Woodstock soll bei den zeitlosen Hits wie „On The Road Again“, „Pretty Thing“ und „Time Was“ unter den Gästen am 28. Juli aufkommen.

„I'm Going Home“ und andere Perlen

Die britischen Bluesrocker von „Ten Years After“ brachten im vergangenen Jahr ihr neues Studioalbum „A Sting In The Tale“ heraus. Beim Woodstock-Festival spielte sich das Quartett vor allem mit der zehnminütigen Zugabe „I'm Going Home“ in die Herzen der Zuschauer.

Zudem darf sich das Publikum auf Klassiker wie „Love Like A Man“, „Good Morning Little Schoolgirl“, „The Hobbit“, „One Of These Days“ und Perlen wie „Gonna Run“ und „Nowhere To Run“ freuen. (red)