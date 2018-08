Wie arbeiten die Lebensretter?

Wenn das Martinshorn ertönt und ein Rettungswagen mit Blaulicht das Gelände des DRK-Kreisverbands Wetzlar verlässt, ist auch oft Rettungssanitäter Nico Dietrich (30) dabei. Am Freitag erklärte er den Lesern dieser Zeitung, wie so ein Einsatz abläuft und wie es im 7,6 Quadratmeter großen Inneren eines Rettungswagens aussieht. „Im Notfall muss alles sehr schnell gehen, deshalb haben wir in den Notfallrucksäcken alles dabei für eine Erstversorgung am Patienten“, sagt Dietrich und drückt auf den Knopf an der seitlichen Tür des Rettungswagens. Die Tür öffnet sich und Dietrich holt einen blauen und einen roten Rucksack heraus – mit allen Utensilien für internistische Fälle und die Sauerstoffversorgung im Notfall.

Auch konnten die beeindruckten Leser selbst ausprobieren, wie es sich anfühlt, vom 18 Kilogramm schweren, elektrischen Tragestuhl, dem Patientenlift, ins Innere des Rettungswagens gefahren zu werden. Die Besucher hatten zudem jede Menge Fragen an den Experten: Wirkt sich die aktuelle Hitzewelle auf die Einsatzzahlen aus? Wie wird gewährleistet, dass die vom Hessischen Rettungsdienstgesetz geforderte Hilfsfrist von zehn Minuten eingehalten wird? Wer wird in der Rettungswache wie ausgebildet? Wie kommen stark übergewichtige Menschen in den Rettungswagen? Wieso sind die Fahrzeuge so weich gefedert? Und wieso fahren die Rettungssanitäter nicht sofort los, sobald der Notfallpatient im Wagen ist? „Wir müssen natürlich den Patienten erst versorgen, eventuell ans Beatmungsgerät anschließen, bevor wir losfahren. Dafür haben wir alles Nötige im Rettungswagen.“

Wo sich das Medikamentenfach befindet, wie das Beatmungsgerät funktioniert und dass die Spezialschere sogar Metall schneiden kann, erklärte Dietrich ebenso wie den Inhalt der hinteren seitlichen Tür am Rettungswagen. Dort befindet sich nämlich unter anderem das Spine-Board, das für die schnelle Rettung bei Wirbelverletzungen gebraucht wird. In die Vakuummatratze, die Patienten wie in ein Gipsbett einbettet, wollte sich bei 35 Grad Außentemperatur aber niemand einwickeln lassen.

Zuvor hatten unsere Leser einen Blick in die Lagerlogistik, ins Büro der Rettungsdienstleitung und in das von Dienstplan-Macher und Rettungsassistent Andreas Carl geworfen. Rettungsdienstleiter Reiner Grün erklärte den Besuchern die Struktur des Rettungsdienstes: „Träger ist der Lahn-Dill-Kreis, er ist gleichzeitig der Betreiber der Leitstelle.“ Auch lieferte Grün jede Menge Zahlen: Koordiniert werden die Rettungswagen über die Leitstelle. Vier sind von Montag bis Freitag tagsüber im Einsatz, zwei weitere in der Rettungswache Leun und einer in Kraftsolms. Plus Notarzteinsatzfahrzeug, das den Notarzt schnell von Einsatzort zu Einsatzort bringt. 2017 wurden von den Rettungswachen Kraftsolms, Leun, den Rettungswagen und den Notfalleinsatzfahrzeugen aus Wetzlar 14 868 Einsätze gefahren. Davon waren 1545 Fehleinsätze.