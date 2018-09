Michael Rack ist seit zehn Jahren Stadtbrandinspektor in Braunfels und kennt sich bestens aus in der Welt der Feuerwehr. Trotzdem glaubt Rack, dass seine Ansichten nicht zwangläufig auf alle anderen Wehren zutreffen müssen. Grund genug, Björn Jung als Gemeindebrandinspektor in Hüttenberg und Tobias Gelada als stellvertretenden Gemeindebrandinspektor in Schöffengrund zum Gespräch mit dieser Zeitung einzuladen. Die Wehren aus Braunfels, Hüttenberg und Schöffengrund kooperieren miteinander – und äußern ihre Meinung zu Thesen, mit denen wir sie konfrontiert haben.

Die Wahrnehmung der Feuerwehr in der Bevölkerung hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt.

„Genauso wie sich unsere Gesellschaft ändert, ändert sich auch das Verständnis innerhalb der Bevölkerung“, sagt Michael Rack. So sei es für immer mehr Menschen kaum nachvollziehbar, dass sich Menschen wie er ehrenamtlich in der Feuerwehr engagieren. „,Wie, du machst das freiwillig?‘, fragen die einen; andere zeigen uns den Vogel, statt uns ein Lob auszusprechen“ – all das haben Rack und seine Kameraden in vielen Jahren Einsatzdienst schon erlebt.

Gemeindebrandinspektor Björn Jung aus Hüttenberg kann das bestätigen: „Die Wahrnehmung ist nicht so, wie sie sein sollte.“ Er erinnert sich an einen Einsatz in der Neujahrsnacht, der ihm in Erinnerung geblieben ist: „Die Leute haben uns gefragt, ob wir jetzt aus Wetzlar kommen. Sie scheinen nicht gewusst zu haben, dass es in jedem Ort eine Feuerwehr gibt."

Tobias Gelada bringt es auf den Punkt: „Oft fehlt das Verständnis dafür, dass wir rund um die Uhr alles stehen und liegen lassen, wenn wir alarmiert werden. Alle wissen: Wenn sie die 112 wählen kommt jemand, doch viele setzen sich nicht damit auseinander, woher die Helfer kommen.“

Der Arbeitgeber weiß um die Wichtigkeit des Brandschutzes und stellt seine Angestellten frei, sobald sie alarmiert werden.

Hier scheint die Häufigkeit der Alarmierungen ausschlaggebend zu sein. Die Schöffengrunder Feuerwehr rückt zu rund 30 Einsätzen pro Jahr aus, Hüttenberg hat etwa doppelt so viele, in Braunfels sind es zwischen 90 und 110. „Es gibt ruhige Zeiten, und dann gibt es Zeiten, in denen ständig etwas passiert. Müssen wir unseren Arbeitsplatz mehrfach in der Woche für ein paar Stunden verlassen, führt das häufig zu Unzufriedenheit beim Arbeitgeber“, sagt Rack. Schließlich bekomme der zwar den Lohnausfall bezahlt, die Arbeit bleibe aber in dieser Zeit liegen – oder sie muss von den Kollegen erledigt werden, und auch das stellt unzufrieden, wie Tobias Gelada weiß: „,Ich mach ewig deinen Kram und du rennst zur Feuerwehr‘, das habe ich bisher nicht nur einmal gehört.“

Für die Feuerwehren stellen Städte und Gemeinden immer weniger Geld zur Verfügung.

„Da gibt es bei uns keine Probleme“, sagt Gemeindebrandinspektor Jung. Seine Kollegen aus Braunfels und Schöffengrund bestätigen das: „Es ist eine Pflichtaufgabe der Städte und Gemeinden, den Brandschutz sicherzustellen, das wird bei uns sehr ernst genommen“, sagt Jung. Die Geldhähne würden auch in Zeiten knapper Kassen nicht mehr zugedreht, allerdings werde mehr hinterfragt, warum eine Anschaffung sinnvoll sei.

Trotzdem: „Ich habe noch nie jemanden sagen gehört, dass die Gemeinde kein Geld ausgeben will.“ Michael Rack wirft einen Blick in andere Länder: „Einen flächendeckenden Brandschutz wie hier gibt es nirgendwo sonst in Europa. Der Bürger genießt hierzulande höchsten Schutz, das kostet natürlich Geld, hat aber entgegen Pflichtfeuerwehren viele entscheidende Vorteile.“

Die Art der Einsätze geht immer mehr in Richtung technische Hilfeleistung.

„Bei uns ist das Verhältnis von Brandeinsätzen und Hilfeleistungen relativ ausgeglichen“, sagt Tobias Gelada. In Hüttenberg überwiegen derzeit die Hilfeleistungen etwas. Fest steht für Jung aber vor allem: „Wenn man sich selbst nicht mehr zu helfen weiß, dann ruft man die 112, auch wenn die Taube mit dem Fuß im Dachfirst eingeklemmt ist.“

Gelada: „Unsere Wehren werden durch diese Software immer gläserner.“

Wenn sich die Feuerwehren und Einsätze ändern, dann ändert sich auch das Feuer.

Klingt komisch, ist aber so: „Noch vor drei oder vier Jahrzehnten war das meiste Inventar in unseren Wohnungen aus Holz, entsprechend anders war das Brandverhalten und auch der Brandrauch war noch nicht so schädlich“, sagt Jung.

Heute hingegen sei vieles aus Kunststoff, das bedeute eine andere Fortentwicklung des Brandes. „Ein Grund, weshalb die Ausbildung immer wichtiger wird“, pflichtet Gelada bei. Schließlich veränderten sich die Ausbildungsinhalte aber auch deshalb, weil die Fahrzeuge und Einsatzmittel immer komplexer würden.

In Zeiten hoher bürokratischer Hürden nimmt die Büroarbeit für Stadt- und Gemeindebrandinspektoren immer mehr Raum ein.

Eine These, die Stadtbrandinspektor Rack so nicht bestätigen kann: „Noch vor wenigen Jahren haben wir unsere Einsatzberichte von Hand geschrieben. Während ich damals eine Dreiviertelstunde brauchte, sind es heute dank entsprechender Software noch fünf bis zehn Minuten. Auch die Lehrgangsverwaltung ist hierüber sehr einfach. Vieles lässt sich einfacher nachverfolgen, als im dicken Ordner.“

Björn Jung distanziert sich: „Ich finde es belastend, dass uns solch eine Software unter Druck setzt. Schließlich bekommen wir Schwierigkeiten bei der Anschaffung von Fahrzeugen, wenn wir unsere Statistik nicht ständig richtig pflegen.“

Tobias Gelada sieht zwar auch eine Erleichterung in Sachen von Personalstatistik und Einsätze, ihn stört etwas anderes: „Unsere Wehren werden durch diese Software, in die viel mehr Leute Einblick haben, immer gläserner. Wir stehen praktisch ständig unter Kontrolle.“

Die Zukunft der Feuerwehren steht auf der Kippe.

Nein, aber sie wird sich verändern, davon ist Rack überzeugt: „Sorgen um die Zukunft unserer Wehren hatten wir auch vor zehn Jahren schon. Das heutige System wird so wohl nicht ewig erhalten bleiben.“ Rack glaubt, dass es allgemein in den Hilfsorganisationen eine Reform geben muss: „Irgendwann ist der Einsatzdienst so nicht mehr zu 100 Prozent abzudecken.“

ZUSAMMENARBEIT

Ideen austauschen, sich gegenseitig ergänzen, das Beste für alle rausholen – es gibt viele Gründe, warum Feuerwehren zusammenarbeiten sollten. Deshalb haben sich auch die Feuerwehren der Stadt Braunfels sowie der Gemeinden Hüttenberg und Schöffengrund für eine Kooperation entschieden. Schöffengrund liegt in der Mitte zwischen Braunfels und Hüttenberg, entsprechend oft begegnen die Schöffengrunder Feuerwehrleute ihren Kameraden aus den Nachbarorten im Einsatz. „Das wollen wir ausweiten“, sagt Björn Jung, Gemeindebrandinspektor in Hüttenberg, „schließlich verbindet uns alle das gleiche Ehrenamt“. (maj)