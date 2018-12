In Deutschland hoffen mehr als 10 000 schwer kranke Menschen auf eine Organspende. Für sie ist die Transplantation die einzige Möglichkeit, um zu überleben oder ihre Lebensqualität erheblich zu verbessern. Dies ist jedoch nur möglich, wenn Menschen bereit sind, ihre Organe nach dem Tod zu spenden.

Auch wenn 2017 die Zahl der Spenden leicht angestiegen ist, die Zahl der Spenden ist längst nicht ausreichend. Und: Der Trend der vergangenen Jahre war nachhaltig negativ. Die Zahlen gingen deutlich nach unten. Ja, es ist schon ein Erfolg, dass bis zum November 832 Organe in Deutschland gespendet wurden; aber was ist das im Vergleich zu den vielen Patienten, die aktuell auf eine neue Niere, Leber, Lunge oder ein neues Herz warten? Fakt ist: Deutschland ist bei dem Thema Organspende in Europa Schlusslicht.

Was tun? Es braucht Aufklärung, es braucht Diskussion und einen tiefen Blick in die Fragen und Problemlagen, die das Thema Organspende aufwirft. Genau aus diesem Grund stellt die diesjährige Aktion „Helft uns helfen“ dieser Zeitungsgruppe die Organspende in den Mittelpunkt.

Wie lebt es sich mit einem neuen Herzen? Was bedeutet eine Organspende für die Angehörigen? Wie wird die Organspende in den Krankenhäusern organisiert? Welche medizinischen und ethischen Fragen sind mit einer Organspende verbunden? Fragen über Fragen.

Unsere „Helft-uns-helfen“-Aktion will Antworten zutage fördern. Betroffene und Fachleute lassen uns in den nächsten Wochen in ihren Alltag schauen, sprechen mit unseren Redakteuren über ihre persönlichen Geschichten. Wir dürfen in Gruppen für Organtransplantierte in Mittelhessen mit dabei sein.

Betroffene und Angehörige erleben immer noch große Widerstände

Ein Gesprächspartner ist Wolfgang Kothe aus Hohenahr. Er lebt mit einem neuen Herzen und engagiert sich in der Regionalgruppe Mittelhessen des Bundesverbands der Organtransplantierten. Kothe registriert „immer noch viele Widerstände“. „Die Menschen sind nicht wirklich aufgeklärt.“ Ein anderer ist Berthold Strieder (49) aus Mengerskirchen. Er hat bereits mehrere Nierentransplantationen hinter sich, allerdings hat sein Körper die neuen Organe immer wieder abgestoßen. Strieder hat viel zu erzählen, auch weil er als Vorstand der Gruppe „Niere Mittelhessen“ viele Betroffene kennt.

Und dann gibt es noch Ana Paula Barreiros, Geschäftsführende Ärztin der Deutschen Stiftung Organspende (DSO), Region Mitte, über die die postmortale Organspende koordiniert wird.

Sie ist Schirmherrin unserer diesjährigen Aktion. Barreiros plädiert dafür, dass der Akt der Organspende „normaler“ wird. Ihr Plädoyer ist, dass mehr Menschen erklären, ob sie für eine Organspende bereit sind.

Das ist die gesellschaftliche Seite des Themas. Daneben gibt es aber natürlich auch eine politische. Die hat Gesundheitsminister Jens Spahn mit neuen Organspenderegeln angestoßen. Im Bundestag verteidigte er seinen Vorschlag für eine „doppelte Widerspruchslösung“. Das heißt, dass jeder als Spender gilt. Man soll dazu aber noch Nein sagen können, sonst sind – als doppelte Schranke – Angehörige zu fragen. Dieses Nein auszusprechen, sei zumutbar.

Der Zoff ist programmiert. Zahlreiche Abgeordnete machten massive Bedenken gegen eine Umstellung deutlich. Die Widerspruchslösung missachte das Selbstbestimmungsrecht der Bürger. Wird eine „verbindliche wiederkehrende Abfrage“ etwa beim Abholen neuer Pässe oder Personalausweise zum Königsweg?

Unabhängig, wie Sie die Frage zur Organspende für sich persönlich beantworten, möchte ich Sie um Ihre Unterstützung für die Betroffenen und ihre Angehörigen bitten.

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr

Dr. Uwe Röndigs

Chefredakteur