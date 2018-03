Wieder Unfall auf A45: Lkw fährt in Wohnmobil

Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr in Fahrtrichtung Gießen zwischen dem Autobahnkreuz Wetzlar und Wetzlar Ost. Nach Angaben der Polizei hatten die Rettungskräfte zunächst Schwierigkeiten, den Unfallort zu erreichen.

In dem Baustellenbereich auf diesem Stück schob nach ersten Erkenntnissen ein Lastwagen ein Wohnmobil auf den davor fahrenden Lastwagen. Die Unfallursache steht noch nicht fest.

Bis zu zwölf Kilometer Stau

Der Fahrer des Wohnmobils kommt zur Untersuchung seiner offenbar nicht schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der auffahrende Lastwagen und das Wohnmobil müssen abgeschleppt werden.

Die Einsatzkräfte mussten sich der Unfallstelle auf der Gegenfahrbahn nähern, so dass die Strecke zunächst in beide Richtungen gesperrt war. Die Vollsperrung in Richtung Gießen soll noch bis etwa 17.30 Uhr andauern. In Richtung Dortmund ist der linke Fahrstreifen gesperrt.

Zeitweise kam es zu einem bis zwölf Kilometer langen Stau. Die Polizei bittet dringend darum, eine Rettungsgasse zu bilden.

Bereits am Samstag gab es auf der A45 bei Wetzlar einen schweren Unfall, der drei Menschen das Leben kostete. (diw/hog)