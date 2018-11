Wieder ein Geldautomat gesprengt

Nach Angaben der Polizei knallte es am Samstag gegen 4.20 Uhr in der Frankfurter Straße in Kleinlinden. Durch die Sprengung entstand im Vorraum der ehemaligen Filiale der Sparkasse Gießen ein Brand, der von der Feuerwehr gelöscht werden musste. Am Gebäude entstand Sachschaden.

Obwohl das Gebäude bewohnt ist und zum Zeitpunkt der Explosion Menschen im Haus schliefen, wurde niemand verletzt. Bargeld wurde augenscheinlich nicht entwendet. Ein Zeuge konnte zwei fliehende Männer beobachten, die nach der Explosion zu einer weiteren Person in einen schwarzen Audi A5 oder A6 mit einem Kennzeichen aus Altenkirchen/Westerwald (AK-???), stiegen. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter (06 41) 70 06 25 55. (red)