Wilde Verfolgungsjagd endet in Sackgasse

POLIZEI 29-Jähriger aus Schöffengrund flüchtet am Morgen vor Ordnungshütern

Mit bis zu 100 km/h war ein 29-Jähriger Schöffengrunder innerorts unterwegs, als er in Wetzlar vor der Polizei flüchtete. (Symbolfoto: Kraufmann/dpa)

WETZLAR/SCHÖFFENGRUND Eine wilde Verfolgungsjagd hat sich ein 29-Jähriger aus Schöffengrund in Wetzlar geleistet. Der Mann war am Mittwochmorgen in der Innenstadt mit bis zu 100 km/h und ohne Führerschein unterwegs.