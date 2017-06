Windhose reißt Dächer auf

Von Martin H. Heller

UNWETTER Erhebliche Schäden an mindestens sechs Häusern in Daubhausen

Ein Dach von bislang unbekannter Herkunft landete vor einem Haus in der Katzenfurter Straße in Daubhausen. (Foto: Regel)

Ehringshausen-Daubhausen/Aßlar Wetzlar Die Gewitterfront, die am Donnerstag gegen 15.45 Uhr über den Lahn-Dill-Kreis hinweggefegt ist, hat erhebliche Schäden angerichtet. Am schlimmsten traf es den Ehringshäuser Ortsteil Daubhausen.

Fotostrecke Daubhausen trifft es am schlimmsten

Die Zentrale Leitstelle für den Katastrophenschutz in Wetzlar meldete viele umgestürzte und abgeknickte Bäume in Wetzlar, Aßlar, Dillenburg, Haiger und Ehringshausen. Die größten Schäden aber gab es in Daubhausen, wo wahrscheinlich eine Windhose durch den Ort fegte und bei drei Häusern die Dächer teilweise abdeckte. Eine Gartenhütte wurde gleich ganz weggerissen. Vor einem Hauseingang landete ein rund zwölf Quadratmeter großes Dach, von dem die Feuerwehr bis zum Abend nicht wusste, wo es hergekommen war. Dachziegel, Trümmerteile, Zaunelemente und Gartenmöbel flogen viele Meter weit. Ein schwerer Gartengrill landete über sechs Meter hoch zwischen den Fetten eines aufgerissenen Daches. „Hier sieht es aus wie nach einem Bombenangriff“, sagte Einsatzleiter Heiko Emmelius von der Ehringshäuser Feuerwehr.

Feuerwehrleute hatten 20 verschiedene Einsatzstellen und betätigten sich auch als Cowboys

Alleine er hatte rund 60 Helfer der Einsatzabteilungen aus Ehringshausen, Kölschhausen, Breitenbach und Dillheim sowie der Feuerwache West im Einsatz. Zusätzlich kamen Spezialisten des Technischen Hilfswerks aus Wetzlar und Dillenburg und das Drehleiterfahrzeug aus Aßlar, um die aufgerissenen Dächer an drei Wohnhäusern notdürftig zu sichern. Bei drei weiteren Häusern wurden die Fassaden erheblich beschädigt. Insgesamt hatten die Ehringshäuser Wehrleute 20 verschiedene Einsatzstellen. Die Kreisstraße zwischen Dillheim und Daubhausen musste ganz gesperrt werden, weil mehrere Bäume dort auf der Fahrbahn liegen, um die sich der Gemeindebauhof am Freitag kümmern wird. Ebenfalls dicht ist der Radweg zwischen Ehringshausen und Kölschhausen. Der Waldkindergarten bleibt vorerst geschlossen, weil auch dort Bäume umgefallen sind.

Das Betreten des Waldes ist momentan gefährlich. Die Revierförsterei Ehringshausen wird die Schäden ab Freitagmorgen begutachten und Gefahrenstellen nach und nach beseitigen. In Katzenfurt stürzte ein Baum um, blieb aber an der Fassade des daneben stehenden Hauses hängen. Dort gab es auch so starken Regen, dass drei Keller vollliefen. In einem stand das Wasser 50 Zentimeter hoch. Die Feuerwehr rückte mit Pumpen an.

An der Bahnstrecke zerstörte ein umgestürzter Baum einen Weidezaun. Die Gefahr bestand, dass Rinder auf die Gleise gerieten.

Als Cowboys betätigen mussten sich die Feuerwehrleute allerdings zwischen Ehringshausen und der Autobahnanschlussstelle. Dort war ebenfalls ein Weidezaun niedergedrückt worden. Die Rinder konnten aber wieder eingefangen werden.