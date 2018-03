Von Steffen Gross

Wo "Billy" und "Pax" lagern, ist klar

BAUSTELLENRUNDGANG Mit großen Schritten kommt Ikea Wetzlar der Eröffnung am 18. Mai näher

Wetzlar Wo „Billy“ und „Pax“ ihren Platz in den Hochregalen finden werden, steht schon fest: Noch knapp zehn Wochen bleiben bis zur Eröffnung von Ikea in Wetzlar am 18. Mai. „Alles läuft nach Plan“, sagt Einrichtungshaus-Chef Detlef Boje.

