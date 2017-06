"Wo bleibt die Moral in der digitalen Welt?"

ETHIK Media-Forum am 28. Juni in Haiger

HAIGER Künstliche Intelligenz wälzt unser Leben, Arbeiten und Wirtschaften um – aber Maschinen kennen keine Ethik. Wo also bleiben Werte und Moral in der digitalen Welt? – Damit befasst sich das „Media-Forum 2017“ am Mittwoch, 28. Juni, in Haiger.

Der Verein „media Lahn-Dill“ lädt zu dieser rund dreistündigen Veranstaltung in die Stadthalle in Haiger (Goethestraße 12) ein. Beginn ist um 17.30 Uhr.

Der Titel der Veranstaltung lautet „Ethik als Leitplanke im Prozess der Digitalisierung – wo bleiben Werte und Moral in der digitalen Welt?“ Referenten sind Karl-Heinz Land und Professor Dr. Petra Grimm. Land spricht zum Thema „Die Neuverteilung der Welt in Zeiten des digitalen Darwinismus“, Grimms Vortrag lautet „Digitale Gesellschaft – quo vadis? Digitale Ethik als Kompass“.

Insbesondere eine Industrieregion wie der Lahn-Dill-Kreis müsse sich den zunehmenden Erfordernissen der Digitalisierung stellen. Inwieweit es für diese Digitalisierung auch Leitplanken braucht, soll im Media-Forum in den Fokus gerückt werden. Neben den Vorträgen sind eine Podiumsdiskussion sowie eine Talkrunde mit StudiumPlus-Studenten aus Wetzlar geplant.

Die Teilnahme am Media-Forum ist kostenfrei. Aus organisatorischen Gründen bitten die Veranstalter jedoch zwingend um eine Online-Anmeldung auf www.media-ldk.de.

Zu den Referenten:

Karl-Heinz Land ist Evangelist und Gründer der Strategieberatung „neuland“. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in Führungspositionen unter anderem bei Oracle, hat selbst einige Start-Ups gegründet und ist Investor sowie Aufsichtsratsmitglied für Unternehmen der Old- und New-Economy. Er erhielt 2006 den „Technology Pioneer Award“ auf dem „World Economic Forum“ in Davos. Er ist Co-Autor des Bestsellers „Digitaler Darwinismus – der stille Angriff auf Ihr Geschäftsmodell und Ihre Marke“. Land gilt als Visionär und berät Unternehmen in Fragen der digitalen Transformation mit Schwerpunkten wie Geschäftsmodelle, E-Commerce, Cloud, Mobility und Big-Data.

Professor Dr. Petra Grimm ist seit 2014 Leiterin des Instituts für Digitale Ethik an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind: Gewalt in und via Medien, Handy- und Internetnutzung von Kindern und Jugendlichen, Privatheit und Medien, digitale Ethik. Seit 2014 ist sie außerdem Mitglied des Forschungsbeirats des Bundeskriminalamtes. Und sie gehört als Mitglied der „Deutschen Gesellschaft für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft“, Fachgruppe „Kommunikations- und Medienethik“, an. (red)