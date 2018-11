Wohnung nach Brand unbewohnbar

Nach Angaben von Schöffengrunds Gemeindebrandinspektor Benjamin Bailey wurde der Brand der Zentralen Leitstelle am Mittwochabend gegen 20.10 Uhr gemeldet. Laut Polizei war zu diesem Zeitpunkt ein Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Bonbadener Straße nach Hause gekommen und hatte aufsteigenden Rauch bemerkt, worauf er zum Telefon griff.

Umgehend rückten insgesamt 35 Kameraden aus Schwalbach und Laufdorf aus. „Wir gingen erst davon aus, dass sich noch eine Person in der Wohnung befindet“, sagt Bailey. Doch am Einsatzort stellte sich heraus: Ein Bewohner stand vor dem Haus auf der Straße, seine ebenfalls in der Wohnung im ersten Obergeschoss lebende Mutter war ihrerseits unterwegs und insofern sicher.

„Wir gehen derzeit davon aus, dass in der Wohnung brennende Teelichter stehengelassen wurden“, sagt Polizei-Pressesprecher Guido Rehr. Die Teelichter hätten eine Bettdecke in Brand gesetzt, das Feuer griff auch auf eine Zwischendecke über.

Rund 50 000 Euro Schaden am Haus

Die Feuerwehr ging mit insgesamt vier Trupps in den sogenannten Innenangriff – der Brand war schnell unter Kontrolle. Im Nachgang wurde nach Glutnestern gesucht und die verrußte Wohnung belüftet – gegen 23.45 Uhr war der Einsatz beendet.

„Insgesamt sind etwa 70 Quadratmeter vollkommen verrußt“, so Gemeindebrandinspektor Benjamin Bailey – die Wohnung sei derzeit unbewohnbar, die Bewohner seien bei Verwandten im Dorf untergekommen. Den Schaden beziffert die Polizei derzeit auf gut 50 000 Euro. „Wir ermitteln zudem wegen fahrlässiger Brandstiftung“, sagt Guido Rehr. (mgl)