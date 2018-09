Von Anna-Lena Fischer

Wurst, Bier und englische Pferde

Porträt New Braunfels feiert alljährliches „Wurstfest“ / Englischer Charme in Newbury

Braunfels Im dritten Teil der Porträtreihe stellt diese Zeitung die englischsprachigen Partnerstädte von Braunfels vor: Newbury in England und New Braunfels in den USA.

Copyright © mittelhessen.de 2018