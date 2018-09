Zeaiter zeigt  Roboter „Miki“

Im Foyer des Bürgerhauses Lang-Göns präsentierte die als Sprachwissenschaftlerin und als Koordinatorin Teil des Projektes „Robotikum“ von Professor Jürgen Handke an der Universität Marburg wirkende Bürgermeisterkandidatin den Roboter „Miki“. „Es ist die Zukunft, ob wir es wollen oder nicht“, sagte Zeaiter und stellte den 58 Zentimeter großen und rund 7000 Euro teuren „Miki“ vor, der zu den gut 30 Interessierten sprach und versicherte „die experimentieren an mir herum zum Wohle der Wissenschaft. Ich kann sogar Tai Chi“. Sprach’s und setzte sich sodann in Bewegung, reckte seine Arm, hob ein Bein. (wi)