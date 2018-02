Von Steffen Gross

Zeiss: Bis Ostern sollen Ergebnisse vorliegen

Unternehmen Geschäftsleitung und Arbeitnehmervertreter verhandeln über Zukunft der Sports Optics und 220 Arbeitsplätze in Wetzlar

Wetzlar Bis Ostern will Zeiss die Zukunft seiner Sports-Optics-Sparte in Wetzlar geregelt haben. Seit Wochen laufen dafür die Verhandlungen am Zeiss-Sitz in Oberkochen. Die IG Metall sieht noch immer viele offene Fragen.

Copyright © mittelhessen.de 2018