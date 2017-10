Zeissianer protestieren gegen Kahlschlag

Von Steffen Gross

Betriebsrat und IG Metall haben die Beschäftigten am Freitagmorgen zur Protestkundgebung gegen die Pläne der Zeiss-Geschäftsleitung aufgerufen. Die Geschäftsleitung hatte in der vergangenen Woche überraschend angekündigt, dass 140 Stellen in der Produktion in Wetzlar gestrichen und 80 weitere in Vertrieb, Produktmanagement und Marketing an den Zeiss-Sitz nach Oberkochen in Baden-Württemberg verlegt werden sollen.

Wut, Enttäuschung und viele offene Fragen beherrschen die Stimmung. Offene Fragen wie die, wer betroffenen sein wird, welchen Ursprung das angebliche Millionen-Defizit hat oder danach, was die mehrfachen Restrukturierungen der Vergangenheit gebracht haben.

Der Protestzug führte ab 11 Uhr durch Moritz-Hensoldt-Straße und Karl-Kellner-Ring, die Abschlusskundgebung findet in der Bahnhofstraße vor den Coloraden statt. Deswegen kommt es zu Verkehrsbehinderungen.