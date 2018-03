Zeugen nach Unfall mit drei Toten gesucht

In einem Baustellenbereich der Autobahn 45 zwischen den Anschlussstellen Wetzlar Süd und Wetzlar Ost durchbrach ein in Richtung Dortmund fahrender Lkw die Mittelleitplanke. Anschließend prallte der Laster im Gegenverkehr mit einem Kleinbus zusammen. Drei Insassen im Kleinbus erlitten tödliche Verletzungen, zudem zogen sich zwei weitere Unfallbeteiligte schwere Verletzungen zu.

Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens richten Staatsanwaltschaft und Polizei einen Zeugenaufruf an diejenigen Verkehrsteilnehmer, die am Samstagmorgen gegen 9.30 Uhr auf der A 45 bei Wetzlar in Richtung Dortmund oder in Richtung Hanau unterwegs waren. Alle Beobachtungen in diesem Zusammenhang sind für die Ermittler von Bedeutung.

Höchstgeschwindigkeit ist zeitweise reduziert

Zeugen werden gebeten sich unter (0 60 33) 7 04 30 mit der Polizeiautobahnstation in Butzbach in Verbindung zu setzen.

Die Schäden an der Fahrbahn der A 45 beseitigte am Sonntagmorgen eine von Hessen Mobil beauftragte Firma. Wie Hessen Mobil-Sprecherin Sonja Lecher auf Nachfrage mitteilte, wurde die Höchstgeschwindigkeit aus Sicherheitsgründen zwischen dem Unfall und dem Ende der Instandsetzung auf 60 km/h reduziert. Inzwischen gilt dort im Baustellenbereich wieder die bisherige Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h.

Zeitweise war die A 45 am Sonntagmorgen auch in Fahrtrichtung Dortmund voll gesperrt. (hog/red)