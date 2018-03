Zulassungsstellen schließen nach Hackerangriff

Marburg-Biedenkopf und Limburg-Weilburg nicht betroffen

Wetzlar/Marburg/Dillenburg/Weilburg (dpa/red). Zulassungsbehörden in Hessen und Rheinland-Pfalz sind in das Visier von Hackern geraten. Am frühen Montagmorgen seien Computersysteme des kommunalen IT-Dienstleisters Ekom 21 eines Cyberangriffs geworden, teilte ein Sprecher von Ekom 21 in Darmstadt mit. Aus Sicherheitsgründen seien an den betroffenen Rechenzentren unverzüglich alle Server vom Netz genommen worden.

Copyright © mittelhessen.de 2015