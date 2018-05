Zum Finale grölen 4000 mit Mickie Krause

Die FFH-Hitnacht am sorgte nochmals für ein volles Zelt. Und während die von Krause angesprochene Damenwelt sich die Schuhe – zwecks Tanz in den Gängen sowie hier und da auf den Tischen – tatsächlich meist schon ausgezogen hatten, blieben die Dirndl an. Das Schuhwerk stand fein säuberlich zwischen den Maßkrügen auf dem Tisch.

Eine von zahlreichen Szenen, die diese Hitnächte mit ausgelassener Partystimmung zu einem Fest der besonderen Art machen. Zu Beginn hatten zunächst die „Blechblos’n“ mit beliebten Stimmungskrachern die Massen eingeheizt. Derweil schlugen vor allem Männerherzen höher, als Helene-Fischer-Double Victoria auf die Bühne kam. War bei den Herren Schnappatmung angesagt , stimmte die Damenwelt in die Lieder ein.

Tischfeuerwerk zu „Atemlos“ weckt Vorfreude auf den sonntäglichen Abschluss am Himmel

„Atemlos“, „Und morgen früh küß’ ich dich wach“ und „Achterbahn“ hieß es da. Ein Bühnenfeuerwerk beim Auftritt der Fischer-Doppelgängerin setzte dabei auch ein optisches Glanzlicht und macht schon einmal Werbung für das Abschlussfeuerwerk am Sonntag.

FFH-Moderator Felix Moese hatte angesichts der guten Stimmung leichtes Spiel die Massen zu begeistern, derweil vor allem die „Blechblos’n“ diese zu einem kleinen Fitnessprogramm bei ihren Auftritten animierten mit „Hoch die Hände“, „Hoch die Krüge“ und „Alle auf die Bänke“. (wi)