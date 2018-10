Zwei Schwerverletzte nach Unfall

In Höhe des Rewe-Marktes waren laut Polizei am Montagnachmittag zwei Kleinwagen zusammengestoßen. Eine aus Braunfels stammende 81-Jährige in einem Hyundai wollte nach links abbiegen und übersah offenbar einen Smart, den eine 46-jährige Wetzlarerin steuerte. Es kam zum Zusammenstoß. Die Feuerwehr musste die Braunfelserin mit hydraulischem Gerät aus ihrem Fahrzeug befreien. Insgesamt waren 31 Feuerwehrleute der Innenstadtwehr, der Wehren Niedergirmes und Hermannstein im Einsatz. Die Leitung hatte Stadtbrandinspektor Erwin Strunk.

Ein Notarzt kümmerte sich um die verletzten Frauen. Sie wurden in Krankenhäuser nach Wetzlar und Gießen gebracht. (diw)