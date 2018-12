Zwei Tage und  drei Einbrüche

Irgendwann zwischen 7.15 und 21 Uhr hebelten bisher unbekannte Täter am Mittwoch im Rechtenbacher Birkenweg eine Terrassentür auf. Sie machten sich im Inneren auf die Suche nach Wertsachen und durchwühlten in mehreren Zimmern Schränke und Kommoden. Ob die Diebe Beute machten, konnten die Bewohner noch nicht sagen. Die Einbruchschäden summieren sich auf 300 Euro.

Rund 700 Meter entfernt drangen Unbekannte am Donnerstag in der Straße „In den Eichgärten“ in ein Einfamilienhaus ein. Zwischen 13.40 und 18.30 Uhr hebelten die Täter dort ein Fenster auf und kletterten hinein. Auf der Suche nach Wertsachen durchwühlten sie ebenfalls Schränke und Kommoden. Offensichtlich ließen die Täter eine geringe Menge an Münzgeld mitgehen. Die Reparatur des Fensters wird etwa 200 Euro kosten.

Und auch im benachbarten Schöffengrund stiegen bisher unbekannte Täter in ein Haus ein. In Niederquembach in der Straße „Unter den Fichten“ verschafften sie sich in der Zeit zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagnachmittag gewaltsam Zutritt und durchsuchten alle Zimmer nach Beute. Ob Wertsachen gestohlen wurden, kann derzeit genauso wenig gesagt werden, wie hoch die Einbruchschäden sind.

In allen genannten Fällen bittet die Polizei in Wetzlar unter (0 64 41) 91 80 um Hinweise, die helfen könnten, die Täter zu fassen. (red)