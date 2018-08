Zweimal betrunken erwischt

Wie das „Main-Echo“ berichtet, war der Mann am Dienstag bei einer Verkehrskontrolle nahe Hösbach mit 1,8 Promille Alkohol im Blut erwischt worden. Außerdem habe er eingeräumt, dass er bereits seit einigen Jahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr keinen Führerschein mehr besitze. Er fahre nur in „absoluten Ausnahmefällen“. Am Mittwoch wurde er erneut auf der A3, diesmal bei Würzburg, erwischt – mit 0,7 Promille. Diesmal habe die Polizei sein Fahrzeug sichergestellt. (jli)