Zweimal überfallen in 24 Stunden

Der Wetzlarer war am Donnerstag (8. Februar) gegen 20.10 Uhr von seiner Arbeit nach Hause unterwegs. In der Bahnhofstraße in Höhe der Inselstraße sprach ihn der Täter mit einem „Hallo“ an und zeigt ihm ein Foto auf dem Handy. Während der 18-Jährige auf das Foto schaute, drückte ihn der Unbekannte gegen eine Hauswand, hielt ihm ihn Höhe der Hüfte ein Messer an die Körperseite und forderte unmissverständlich Bargeld.

Der Wetzlarer übergab ihm 150 Euro und der Räuber flüchtete über die Inselstraße in Richtung Lahn.

Einen Tag später, am Freitagabend (9. Februar) gegen 20.30 Uhr, passierte das Opfer auf dem Heimweg die Filiale der Bäckerei Moos in der Langgasse. Gemeinsam mit einem Komplizen stoppte ihn der Räuber vom Vortag. Beide hielten ihn an den Armen fest und drohten ihm Schmerzen an, sollte er sein Bargeld nicht herausgeben. Das Opfer übergab 280 Euro. Mit der Faust schlug ihm einer der Täter in den Bauch, dann rannte das Duo in Richtung eines Discounters am Karl-Kellner-Ring davon.

Opfer erstattet erst später Anzeige

Das Opfer offenbarte sich einem Angehörigen und entschied am 14. Februar, die beiden Überfälle bei der Polizei anzuzeigen. Der Täter, der an beiden Überfällen beteiligt war, hat nach Einschätzung des Opfers dunkle Hautfarbe, Angaben zur möglichen Nationalität gibt es nicht. Der Täter sprach Deutsch mit Akzent, war etwa 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und von normaler Statur. Er hatte dunkle, kinnlange Haare und trug dunkle Kleidung. Den zweiten Täter wurde als Südländer beschrieben, zwischen 20 und 30 Jahre alt und etwas kräftiger als den Haupttäter. Er trug eine schwarze Jacke, dunkle Hose und hatte den Schirm seiner Baseballmütze nach hinten gedreht.

Die Ermittler der Wetzlarer Kripo suchen Zeugen und fragen: Wer ist Zeuge der Überfälle in der Bahnhofstraße, in Höhe der Inselstraße, und einen Tag später in der Langgasse geworden? Wer kennt die beiden Räuber oder kann Angaben zu deren Identität machen? Hinweise an die Wetzlarer Polizei unter & (0 64 41) 91 80. (red)