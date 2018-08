hr sucht Kandidaten für Kuppel-Show

Ungebunden und aus Hessen müssen die Kandidaten sein, die der hr in seiner neuen Sendung verkuppeln will. "Keine Angst, für die Sendung des öffentlich-rechtlichen Senders musst du nicht mit lauter Fremden auf eine Insel oder dich nackt präsentieren. Wir wollen dich - und einen Blick in deine Wohnung", wirbt der hr für das neue Format. Die Dreharbeiten sollen im kommenden Oktober beginnen.

Interessierte können sich direkt online beim hr bewerben (klick). Rückfragen via Mail gehen an mail(at)fameonme.de (Stichwort: hr-fernsehen). (red)