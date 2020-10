80 Aktivisten dringen in Herrenwald ein

Der Herrenwald wird von zahlreichen Aktivisten weiterhin verteidigt. Foto: Boris Roessler/dpa

STADTALLENDORF - Die Rodungsarbeiten für den umstrittenen Lückenschluss der Autobahn 49 sind am Freitag im Herrenwald bei Stadtallendorf erneut von Protesten und Blockaden begleitet worden. Es seien Barrikaden errichtet worden, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Polizisten hätten wieder das Gebiet geräumt und abgesperrt. Nach einer Mitteilung der Gegner des Autobahnausbaus waren am frühen Morgen etwa 80 Aktivisten in den Herrenwald eingedrungen.

Bis einschließlich Montag seien mehrere Aktionen geplant, hieß es.