Aktivisten seilen sich auf Autobahn bei Alsfeld ab

An der Autobahnbrücke an der Pfefferhöhe in Alsfeld haben sich Aktivisten auf die Autobahn abgeseilt.

ALSFELD - Die A 5 ist bei Alsfeld in Fahrtrichtung Kassel voll gesperrt, nachdem sich Aktivsten gegen den Bau der A 49 von der Autobahnbrücke Alsfeld West auf die Fahrbahn abgeseilt haben. Gegen 13 Uhr ist die Autobahn in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt worden.

Auf beiden Seiten der Autobahnbrücke bei Alsfeld stehen Polizisten und lassen niemanden zu den Aktivisten durch, die sich komplett vermummt haben und bislang keiner Bewegung innerhalb des Aktionsbündnisses zuzuordnen sind. Ein Wagen mit einer Hebebühne steht mittlerweile auf der Autobahnbrücke. Auch die Autobahnauffahrten sind voll gesperrt.

In Fahrtrichtung Norden staut sich der Verkehr bereits ab Homberg Ohm. Auch dort ist die Polizei im Einsatz. Ein Polizeihubschrauber ist ebenfalls entlang der Autobahn zur Beobachtung im Einsatz.

Durch die Vollsperrung sind die Ausweichstrecken rund um Alsfeld komplett überlastet. Vielen Augenzeugen zu folge herrscht in Alsfeld ein Verkehrschaos.

Update 13.25 Uhr: Offenbar unternimmt die Polizei bisher keine Anstalten, um die Aktivisten von der Autobahn herunterzuholen. Letztere haben sich offenbar mit Bananen und Studentenfutter eingedeckt, um ihren Protest möglichst lange durchzuziehen. Mittlerweile ist der Rettungsdienst vor Ort eingetroffen.

Update 13.40 Uhr: Die Feuerwehr der Stadt Alsfeld wurde offenbar zur Hilfe gerufen und ist mit der Drehleiter angerückt. Vermutlich um die an Seilen an der Autobahnbrücke hängenden Aktivisten herunterzuholen. Zum etwa gleichen Zeitpunkt ist auch ein Pressesprecher der Polizei eingetroffen. Die Autobahn habe aus Sicherheitsgründen gesperrt werden müssen, damit weder den beiden an ihren Seilen hängenden Aktivisten noch den Verkehrsteilnehmern etwas passiert. Zudem müsse gewährleistet werden, dass die Rettungskräfte sicher arbeiten können. Um die Feuerwehr zu unterstützen, sei ein Höheninterventionsteam angefordert worden. Wie lange es dauern werde, um die Aktivisten in Gewahrsam zu nehmen, könne derzeit noch nicht abgeschätzt werden, informierte Pressesprecher André Krug vom Polizeipräsidium Osthessen. "Alle werden taktisch geeignet vorgehen, damit hier niemanden etwas passiert", sagt Krug.

Der Verkehr wird mittlerweile weiträumig umgeleitet. Aus Richtung Süden an der Abfahrt Homberg/Ohm und aus Richtung Norden an der Abfahrt Alsfeld/Ost.

Update 14 Uhr: Ein Polizeibus mit dem Höhenrettungsteam ist soeben eingetroffen.

Update 14.05 Uhr: Ein Sympathisant ist mit dem Fahrrad vorbeigekommen und hat die Aktivisten mit 5 Litern frisch gepresstem Apfelsaft ausgestattet.

Update 14.15 Uhr: Die Polizei befindet sich im Dialog mit den Aktivisten, während die Aufbauarbeiten zur Bergung laufen.

Update 14.20 Uhr: Während der Hubschrauber über der gesperrten Autobahn kreist, sind weitere Aktivisten zur Unterstützung eingetroffen. Ob diese sich auch noch an der Autobahnbrücke abseilen werden, ist derzeit völlig unklar.