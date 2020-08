Albino-Känguru-Baby aus Zoo verschwunden

Seit Mittwoch wird das Känguru-Baby "Mila" aus dem Zoo in Kaiserslautern vermisst. Die Stadt sucht mit diesem Foto nach dem Tier. (Foto: Stadt Kaiserslautern)

KAISERSLAUTERN - Aus dem Zoo in Kaiserslautern ist ein Albino-Känguru-Baby verschwunden. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. "Wir können nicht ausschließen, dass es gestohlen wurde." Zuvor hatte der SWR berichtet.

Laut der Stadt Kaiserslautern wurde das Albino-Baby namens "Mila" am Mittwochmorgen das letzte Mal im Gehege gesehen. "Abends beim Wegschließen fehlte das Tier dann", sagte der Polizeisprecher. Zunächst habe der Zoo vermutet, dass ein Wildtier das Känguru mitgenommen habe. "Da wir es nirgendwo finden konnten, hatten wir heute zwei Jäger und zwei Suchhunde im Einsatz - leider ohne Erfolg", teilte Zoo-Direktor Matthias Schmitt am Donnerstag mit. Daraufhin habe man bei der Polizei Anzeige wegen Diebstahls erstattet. Die Polizei sucht nun Zeugen.