Montag, 11.05.2020 - 19:55
4 min
"Bembel with Care"-Gründer verzichtet auf Rechte und Geld
Von Matthias Rebschund Christopher Frank
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EDEKA REAGIERT, KAUFLAND NICHT
Aufgrund der aktuellen Vorkommnisse hat EDEKA Südwest für Artikel der Marke "Bembel with care" einen sofortigen Bestell- und Lieferstopp verhängt und die Kelterei Krämer um eine Stellungnahme gebeten. Dem sei die Kelterei nachgekommen.
Kaufland wird "Bembel with care" auch weiterhin im Sortiment führen, wie das Unternehmen bestätigt. "Bei diesem Beitrag in den sozialen Medien handelt es sich um einen privaten Post des Geschäftsführers. Die Kelterei Krämer hat sich umgehend distanziert und mit sofortiger Wirkung die Zusammenarbeit mit ihm eingestellt", heißt es von Kaufland. (reb)
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