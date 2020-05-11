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Montag, 11.05.2020 - 19:55
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"Bembel with Care"-Gründer verzichtet auf Rechte und Geld

Die Kelterei Krämer und Benedikt Kuhn gehen nach dessen Aussagen getrennte Wege. Der bisherige Geschäftsführer wird auf die Markenrechte sowie einen finanziellen Ausgleich verzichten.

Von Matthias Rebschund Christopher Frank
"Bembel with care" hat sich mit seinen Apfelweindosen bundesweit einen Namen gemacht. Archivfoto: Christopher Frank

"Bembel with care" hat sich mit seinen Apfelweindosen bundesweit einen Namen gemacht. Archivfoto: Christopher Frank

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Fotos
"Bembel with care" hat sich mit seinen Apfelweindosen bundesweit einen Namen gemacht. Archivfoto: Christopher Frank

"Bembel with care" hat sich mit seinen Apfelweindosen bundesweit einen Namen gemacht. Archivfoto: Christopher Frank

Der Firmensitz von "Bembel with care" ist in Birkenau. Foto:Lotz

Der Firmensitz von "Bembel with care" ist in Birkenau. Foto:Lotz

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EDEKA REAGIERT, KAUFLAND NICHT

Aufgrund der aktuellen Vorkommnisse hat EDEKA Südwest für Artikel der Marke "Bembel with care" einen sofortigen Bestell- und Lieferstopp verhängt und die Kelterei Krämer um eine Stellungnahme gebeten. Dem sei die Kelterei nachgekommen.

Kaufland wird "Bembel with care" auch weiterhin im Sortiment führen, wie das Unternehmen bestätigt. "Bei diesem Beitrag in den sozialen Medien handelt es sich um einen privaten Post des Geschäftsführers. Die Kelterei Krämer hat sich umgehend distanziert und mit sofortiger Wirkung die Zusammenarbeit mit ihm eingestellt", heißt es von Kaufland. (reb)

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Weiterführende Links
Die Firmengeschichte von "Bembel with Care"
Paukenschlag bei „Bembel with care“ nach Wirbel um Kuhn
Kommentar zum "Apfelwein-Baron": Täter oder Opfer?
Wirbel um Südhessens „Apfelwein-Baron“
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