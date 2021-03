Betrunkener Lkw-Fahrer verursacht Unfall bei Mörfelden

Durch den Unfall staute sich der Verkehr auf mehreren Kilometern (Symbolfoto: Fotolia/Benjamin Nolte)

Mörfelden - In der Baustelle auf der A5 zwischen der Anschlussstelle Langen/ Mörfelden und Zeppelinheim ist es am Donnerstagmorgen zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, sei gegen 8.20 Uhr ein 54-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug seitlich mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Der Fahrer des Autos wurde dabei verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Stau acht Kilometer lang

Der Lastwagenfahrer stand bei dem Unfall unter Alkoholeinfluss, ein Atemalkoholtest zeigte 0,86 Promille an. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Das Fahrzeug des verletzten Autofahrers war nach der Kollision ein Totalschaden.

Durch den Unfall im Baustellenbereich staute sich der Verkehr in Fahrrichtung Frankfurt. Zeitweise war der Stau bis zu acht Kilometer lang. Gegen 9.30 Uhr war die Unfallstelle geräumt und alle Fahrstreifen wieder frei befahrbar.