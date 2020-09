Bundestagswahl 2021: Christine Lambrecht tritt nicht mehr an

Die in Mannheim geborene Lambrecht gehört dem Bundestag seit 1998 an. Archivfoto: Sebastian Gollnow/dpa

VIERNHEIM/BERLIN - Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) kandidiert bei der Bundestagswahl 2021 nicht mehr. Dies teilte die 55 Jahre alte Juristin nach einer Sitzung des SPD-Unterbezirksvorstands am Wochenende mit. "Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, und doch steht sie schon seit langem fest", schreibt Lambrecht. "Ich war immer davon überzeugt, dass Politik als Beruf nur auf Zeit ausgeübt werden sollte."

Im Amt seit 2019

Die in Mannheim geborene Lambrecht, die in Viernheim (Kreis Bergstraße) und Berlin lebt, gehört dem Bundestag seit 1998 an. Nach Tätigkeiten als Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD im Bundestag und Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium wurde die Mutter eines Sohnes im Juni 2019 zur Bundesjustizministerin berufen.

Auf einem Parteitag des SPD-Unterbezirks Bergstraße im November soll eine Kandidatin oder ein Kandidat für die Bundestagswahl nominiert werden.

