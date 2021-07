Die „Corona-Sommerbaustellen“: Alle Serienteile

Was ist nötig, damit sich der vergangene Herbst nicht wiederholt? In unserer Serie behandeln wir die Corona-Sommerbaustellen. (Foto: VRM)

MAINZ/ WIESBADEN - Delta, Delta, Delta. Was kommt da auf uns zu? Diese Frage stellt sich nicht nur jetzt im Sommer - sondern unter vielleicht anderem Namen auch im Herbst, wenn sich die nächste Coronavirus-Variante ausbreiten sollte. Und wenn auch davon unabhängig die Infektionszahlen steigen werden, wie in jeder Grippesaison. Wie bereiten wir uns darauf vor? Eine drängende Herausforderung, schon jetzt - deshalb werden wir uns in den nächsten Wochen in einer Serie mit den Corona-Sommerbaustellen beschäftigen.

Vorweg: Geboten ist mit Blick auf Delta große Wachsamkeit - aber keine Panik(mache). Denn der steigende Anteil unter den Infektionen bedeutet noch nicht, dass sich damit auch die Zahlen der schweren Krankheitsverläufe, der Klinikeinweisungen, gar Todesfälle in ähnlicher Form erhöhen. Grund ist der Fortschritt bei den Impfungen, die auch vor dieser Variante schützen. Dennoch wird angesichts des Delta-Anstiegs schon jetzt darüber diskutiert, ob wieder Schulschließungen nötig sein werden; oder erneut Verschärfungen der Corona-Regeln.



Grund hierfür ist auch die Erinnerung an den Sommer 2020, als man schon einmal dachte, dass Corona vorbei sei. Und sich dann furchtbar irrte. Allerdings: Wir sind heute sehr viel weiter, vor allem aufgrund der Impfungen. Und wir wissen eben auch, dass wir einen großen Fehler aus dem vergangenen Sommer nicht wiederholen dürfen, nämlich an vielen Stellen unvorbereitet in den Herbst zu gehen. Um diese Corona-Sommerbaustellen geht es in unserer Serie. Dabei wollen wir einige besonders wichtige Bereiche beleuchten. Die Kernfragen dabei: Welche Probleme müssen angegangen werden? Und was muss getan werden, um einen erneuten Lockdown zu verhindern?

Nachfolgend finde Sie eine Übersicht über die bereits erschienenen Teile unserer Serie. Klicken Sie auf die Überschrift und erfahren Sie mehr über die jeweilige Corona-Sommerbaustelle.

Ermöglichen Luftfilter im Herbst und Winter trotz Corona einen regulären Unterricht? (Foto: dpa/ Bearbeitung: VRM)

Experten streiten, Eltern fordern – und für die meisten Schüler in den Klassenräumen stellt sich auch diesen Herbst die Frage: Hilft zum Schutz vor Corona nur Fenster auf? Zum kompletten Artikel geht es hier

