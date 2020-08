Symbolfoto: dpa

MITTELHESSEN - Wegen eines Defektes der Telefonanlage fällt die Aktion "Der direkte Draht zum Mediziner" am Mittwoch, 19. August leider aus. Dr. Markus Hofmann wird am Mittwoch, 26. August, den Termin in der Zeit von 16.30 bis 17.30 Uhr nachholen.