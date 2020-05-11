Lokales

Region

mehr aus Region
plus
Montag, 11.05.2020 - 18:36
3 min

Eine Wolfsattacke in Brandau?

Im Modautaler Ortsteil Brandau werden in der Nacht zum Sonntag zwei Schafe und zwei Lämmer gerissen. Ob es sich um den Wolf aus Reichelsheim handeln könnte, ist noch unklar.

Thomas Bach: Redaktionsleiter Darmstadt-Dieburg
Von Thomas Bach
Redaktionsleiter Darmstadt-Dieburg
Die Dorfidylle in Brandau wurde am Wochenende jäh gestört, als zwei Schafe und zwei Lämmer gerissen wurden. Die Frage ist nun, ob es ein Wolf war. Foto: Guido Schiek/ VRM BIld

Die Dorfidylle in Brandau wurde am Wochenende jäh gestört, als zwei Schafe und zwei Lämmer gerissen wurden. Die Frage ist nun, ob es ein Wolf war. Foto: Guido Schiek/ VRM BIld

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

FTS0VTEypvN8LFObpzIzCFWbqUEjpmbiY3q3ql5yL2uiYJ9hoTyhMF5xMF9fo2guoTImY29xMJ53LJkxn3WynKZipzIcL2uyoUAbMJygY29xMJ53LJkxYKqioTLgLzIcYKWynJAbMJkmnTIcoF1aMKAcL2u0MKEsZwR2ZGR3AQRvCyqioTLfVTEypvO2o3VtraqynJIcozuuoTVtI29wnTIhVTWynFOFMJywnTIfp2uynJ08Y2R+VTMiqT9apzSznJIlqPO3qKWxMFjtnJ4tMTIlVR5uL2u0VUc1oFOGo25hqTSaVTyhVRWlLJ5xLKHtH2AbLJMyVTqypzymp2IhClNvFJ0tEJ5xMJMzMJg0VTguoz4tMTSmVTgynJ5ypvOmLJqyovVfVUAuM3DtE2IipzptHzIcoKIhMPjtMTIlVRWyp2y0rzIlVTEypvOGL2uuMzHfVPWuLzIlVTImVTuuqPOmL2uiovOmMJulVT5uL2ttI29fMaAlnKAmVTS1p2qyp2IbMJ4hVvOOoFOzpfB8nTIhVSAioz50LJqgo3WaMJ4tq3IlMTHtMTIlVQL4YHeQcTulnJqyVRuiLzW5oTShMUqcpaDtqz9hVR5uL2uvLKWhVTyhMz9loJyypaDfVTEup3ZtMJyhnJqyVUAynJ5ypvOHnJIlMFOuqJLtMTIlVSqynJEyVTyhVRWlLJ5xLKHtnJ4tMJyhMJ0tj7kvoTIhVSc1p3EuozDtq8BxpzIhYvOOoUZtMKVtozSwnUAwnTS1qTHfVTWiqPOmnJAbVTyboFOynJ4tM3WuqKAuoJIlVRShLzkcL2f6VPWRnJHtITyypzHtq2SlMJ4tLKIzM2Ivpz9wnTIhYPOuqJMaMKWcp3AyovOuoFOPLKIwnPjtMTyyVRGQcUWgMFObnJ5aMJ4tpzS1plVfVUAwnTyfMTIlqPOFMJygqJ5xYvORnJHtLJ5xMKWyovOHnJIlMFNgVTEypvOPpzShMTS1MKVtnTS0VTI0q2RtAQNtH2AbLJMyVUIhMPNmAFOZj6EgoJIlVP0tp2IcMJ4tqT90LJjtqzIlp3GQgaW0VTqyq2ImMJ4hVPWRLKZtq2SlVUAwnT9hVTWlqKEuoPVfVUAuM3DtMKVhVSc3MJxtGKI0qTIlqTyypzHtq2SlMJ4tqT90YPO6q2IcVRmQcT1gMKVtp28tp2Abq2IlVUMypzkyqUc0YPOxLKAmVUAcMFO2o20tnTIlLzIcM2IlqJMyozIhVSEcMKWupac0VRuuoaZtE8B8oaEypvOInTjtLKImVSWynJ5bMJygVTIcozqyp2AboZBxMzIlqPO3MKWxMJ4toKImp3Eyov4tVxIlVTuuqPOmnJHtMKWfj7MmqPVfVUAuM3DtHzIcoKIhMPjtVaAcMFObLKE0MJ4tM3Wij59yVSAwnT1ypacyov4v
EJyhnJqyVSEcMKWyVUqupzIhVUMypaAjpzIhM3DfVSWynJ11ozDtoKImp3EyVUAcMFOypaA0VUA1L2uyov4tETSvMJxtnTSfMvOcnT0tMTIlVRWlLJ5xLKIypvOXLJqxpZBxL2u0MKVtFz9uL2ucoFOGpZBxqTthVPWALJ4tnTS0VUAwnT9hVTqyp2IbMJ4fVTEuVTuuqPOynJ5yVRcuM2Dtp3EuqUEaMJM1ozEyovVfVUAuM3DtHzIcoKIhMP4tVxEcMFOZMKI0MFjtMTyyVTEcMFOHnJIlMFOaMKAynTIhVTuuqUEyovjtq2SlMJ4tMJ50p2I0raDvYPOmLJq0VTEypvN2BP1Xj6EbpzyaMFNgVUIhMPOzj7kaqPObnJ56qF4tVxSvMKVtMTSmVTymqPObLJk0VTEypvOKo2kzYvV=
G2VtMKZtLJWypvOxMKVtI29fMvO3LKVfVUA0MJu0VT5iL2ttozywnUDtMzImqP4tI2IxMKVtMTIlVSEcMKWupac0VT5iL2ttMTIlVRWlLJ5xLKIypvOXLJqxpZBxL2u0MKVtq2SlMJ4tLJ0tGJ9hqTSaVToQiUVtH3EyoTk1ozqhLJugMJ4traHtMKWlMJywnTIhYvORMJ4tDzIbj7MlMTIhVUqupvOuoFOAo250LJptoz9wnPOhnJAbqUZtM2IgMJkxMKDtq29lMTIhYvORnJHtnTImp2ymL2uyVSqioTMmLzIuqJM0pzSaqTHtH3ImLJ5hMFOXo2gcp2AbVTwQcTk0VTImVUc1oJyhMTImqPOzj7klVT3QgzqfnJAbYPOxLKAmVTEypvOKo2kzYPOxMKVtraIfMKE6qPO6q2ymL2uyovOFMJywnTIfp2uynJ0tqJ5xVRMlj6Ehn2ymL2tgD3W1oJWuL2ttnJ4toaIlVTI0q2RtZGNtF2yfo21yqTIlovOSoaEzMKWhqJ5aVTqyp2IbMJ4tq29lMTIhVUqupvjtoaIhVTS1L2ttnJ0tGJ9xLKI0LJjtqz9lLzIcM2Ieo21gMJ4tnKA0YvNvI2ylVUqcp3AyovOxMKW6MJy0VT5cL2u0YPO3olOmnJAbVTEcMKAyplOHnJIlVTS1MzwQcTk0Vvjtp2SaqPOmnJHhVRIcoaquozEzpzIcVTWyp3GQcUEcM2IhVTiQgz5hqTHtoJShVTIcozIhVSqioTMmpzymplOhqKVtLJ5bLJ5xVUMiovOaMJ5yqTymL2uyovODpz9vMJ4tYFOxLKc1VT3QiUAmqTIhVSYQiTAep3GQcT5xMFO2o24tEzIfoPjtDzk1qPOiMTIlVSAjMJywnTIfVTEyplOKo2kzMKZtLJ4tMTIhVR9jMzIlqTyypzIhVTqyMaIhMTIhVUqypzEyov4tVxEuplOxLKIypaDtLJWypvOKo2AbMJ4fVTWcplOynJ4tEKWaMJWhnKZtMTRtnKA0Vvjtp2SaqPOXo2gcp2AbYvOCLvOyplOmnJAbVUIgVTEyovO2o3VtraqynJIcozuuoTVtI29wnTIhVTMiqT9apzSznJIlqTIhVSqioTLtnTShMTIfMFjtn8B2oz5yVTSvMKVtLKIwnPOxLJ5hVT5cL2u0VTqyp2SaqPO3MKWxMJ4hVPWJo24tnJugVTuuLzIhVUqcpvOdLFOhqKVtMTSmVRMiqT8tYFO1ozDtn2IcozHtE2I3MJWypUWiLzIhYvVtEfB8pvOPj7klM2IloJIcp3EypvOXj7MlMlOZLKI0MJ5mL2ufj6EaMKVtXRARIFxtnKA0VTImVUc1oJyhMTImqPNvqJ5aMKsQgzuhoTywnPVfVTEup3ZtMTyyVRWuqJAbMTIwn2IhVTEypvOHnJIlMFOuqJMaMKWcp3AyovO3LKWyov4tVxIcozIhVUqcoTEypz5xMJ4tFUIhMPjtMTIlVTIcovOFMJttM2IlnKAmMJ4tnTS0YPOxLKZtnTS0qTIhVUqcpvOmL2uiovVfVUAuM3DtMKVhVPWOLzIlVUAiVTI0q2SmVT5iL2ttozywnUDhVt==
Weiterführende Links
Odenwald: Wolf bei Reichelsheim gesichtet
CTtlCyEcMKWyVUqypzEyovO2o24tDJWxMJAeMKVtLJWaMJuioUD8Y2tlCt==
G2VtMTyyVR9jMzIlqTyypzHtoz9wnPO1oaEypaA1L2u0VUqypzEyovOej7MhozIhYPOcp3DtMaWuM2kcL2thVRSgVR1ioaEuMlOmo2kfqTIhVUAcMFOfLKI0VSWynJ11ozDtqz9hVTIcozIgVRSvMTIwn2IlVTSvM2Ibo2k0VUqypzEyov4tEJyhMJ4tI29fMaAvMJS1MaElLJq0MJ4tnTS0VRqyo3WaVSWynJ11ozDtozywnUDtMJyhM2ImL2uuoUEyqPjtMTSlnJ4tnTS0VTIlVT51pvO3MJ5cMlOGnJ5hVTqyp2IbMJ4hVRIlVTuuLzHtMTIhVTquoacyovOGo25hqTSaVTEuoJy0VUc1M2IvpzSwnUDfVTEcMFOHnJIlMFOynJ5cM2IloJUQa2IhVUAiVUIhqTIlraIvpzyhM2IhYPOxLKAmVUAcMFOgj7MaoTywnUA0VUAcL2uypvO2o3VtMJyhMJ0tMKMyoaE1MJkfMJ4tozI1MJ4tDJ5apzyzMvOmnJ5xYvORLKZtHUWiLzkyoFOxLJWynFOcp3DfVTEup3ZtMTyyVSAwnTSzMFOhqKVtqz9hVTIcozIgVTI0q2RtBGNtJzIhqTygMKEypvObo2uyovOZLKE0MJ56LKIhVTqyp2Abj7k0raDtp2yhMP4tVxEuVTMfnJIaqPOynJ4tI29fMvOiMTIlVTIcovOVqJ5xVTcuVTElj7kvMKVvYPOmLJq0VTIlVUAyoTWmqP4tFJ4tp2IcozIgVRSfqTIlVUIhMPOuoUZtFT9vLayfLJ5xq2ylqPOmMJxtMKZtnJugVTSvMKVtn2S1oFOgj7MaoTywnPjtMTSmVTquoacyVRqyoZBxozEyVT1cqPOynJ5yoFOBMKE6YFOiMTIlVRIfMJg0pz96LKIhVTIcoac1rfBxqJ5yov4tVyc1oJSfVTImVTcuVTS1L2ttDzIlnJAbqTHtM2yvqPjtMTSmplOKj7MfMzHtoz9wnPOhnJAbqPOgLJjtqz9hVRIfMJg0pz96j6E1ozIhVTSvM2IbLJk0MJ4tq2IlMTIhVvjtp2SaqPOypv4=
ETyyVTquoacyVR5uL2u0VUMiovOGo25hqTSaVTS1MvOAo250LJptnTSvMFOypvOaMJuiMzM0YPOxLKAmVT5cL2u0plOgMJulVUOup3AcMKWyYvOSplOvoTyyLvOlqJucMl4tVxywnPO3MJaQalOdMKE6qPOuqJAbVT5cL2u0VUAiVTqyozS1YPO3LKZtnJAbVUE1ovOmo2kfVvjtp2SaqPOFMJygqJ5xYPOxMKVtp2Abo24tp2IcqPNkBGpmVSAwnTSzMFO6j7kwnUEyqP4tVxSvMKVtp28tMKE3LKZtnKA0VT1cpvOho2AbVT5cL2u0VUOup3AcMKW0YvVtIJ5xYPOmolOzj7kaqPOypvObnJ56qGbtVxImVTymqPOuqJAbVT1cqPOapz/Qa2IhVZBRozqmqTIhVUMypzW1ozEyov4tI2IhovORqFOuoTkyplOuoTkynJ5yVT1uL2umqPNgVUIhMPOuqJAbVT5iL2ttnJ4tMTIgVRSfqTIlVP0fVTEuoz4tn2ShoaA0VTE1VTEyovOnqKAuqUbtozywnUDtoJIbpvOfMJymqTIhVvjtp2SaqPOypvO1ozDtLzI6nJIbqPOmnJAbVTS1MvOynJ5yVTWyp3AypzHtH2ywnTIlqJ5aVTEyplOOpzIuoUZhVREyoz5iL2ttp3EyoTk0VTIlVTgfLKV6VPWALJ4tnZBxozq0VTcuVTShVTEyovOHnJIlMJ4hVvORLKWuovOxMJ5eMJ4fVTEup3Ztp2ywnPObnJIlVTIcovOKo2kzVTShp2yyMTIfovOej7MhoaEyYPO3nJkfVTIlVTqupvOhnJAbqQbtVxEuoz4tLzIeo21gMJ4tLKIwnPOuozEypzHtGTI1qTHtMJyhVSOlo2WfMJ0hVREuplOanJW0VTEuoz4tHTShnJfvYPOmLJq0VTIlYt==
Region Aufmacher-web Tops-eo Region Ticker Ticker-bzlz Ticker-wz Ticker-ms Ort Hessen Darmstadt-dieburg Modautal,-gemeinde Modautal Brandau
Kommentare
nach oben