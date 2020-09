Eva Lanzerath von der Ahr neue Deutsche Weinkönigin

Eva Lanzerath von der Ahr ist die 72. Deutsche Weinkönigin. (Foto: VRM )

NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE - Die 72. Deutsche Weinkönigin heißt Eva Lanzerath. Ihr stehen die Deutschen Weinprinzessinnen Eva Müller aus Rheinhesssen und Anna-Maria Löffler aus der Pfalz zur Seite.

Die 22-jährige Eva Lanzerath aus Bad Neuenahr-Ahrweiler setzte sich am Freitagabend im Neustädter Saalbau gegen ihre sechs Mitbewerberinnen durch und tritt die Nachfolge von Angelina Vogt (Nahe) an. Ebenfalls im Finale dabei waren die 23-jährige Jana Petermann aus Groß-Umstadt für die Hessische Bergstraße, aus dem Rheingau die 23-jährige Geisenheimerin Alexandra Unger, Bärbel Ellwanger von der Mosel sowie Tamara Luisa Elbl aus Württemberg.

Sie sei "vor Freude überwältigt", sagte die neue Weinkönigin nach der Wahl. „Wir werden ein ganz tolles Jahr haben und unsere Leidenschaft für die deutschen Weine gut in die Welt tragen“, meinte sie zu ihren Weinprinzessinnen. Krönen musste sich die angehende Grundschullehrerin selbst - der Hygieneauflagen wegen.

Vor laufenden Fernsehkameras stellten die sieben Bewerberinnen in der vom SWR live übertragenen Wahlgala Fachwissen, Schlagfertigkeit und Entertainerqualitäten unter Beweis. Die neue Weinkönigin wird in den kommenden zwölf Monaten den deutschen Wein und die Winzer der 13 Anbaugebiete im In- und Ausland vertreten.

Bereits in der Vorwoche hatten die sieben Kandidatinnen ihr Wissen rund um den Wein und den Weinbau bei einer Fachbefragung in einem Studio des SWR in Mainz unter Beweis gestellt. Doch anders als in den vergangenen Jahren ging es dieses Mal nicht darum, sich für das Finale zu qualifizieren: Wegen der Corona-Pandemie wurden die Regeln so modifiziert, dass alle sieben die Gelegenheit bekamen, sich am Freitagabend in der von Holger Wienpahl moderierten Endrunde im Saalbau in Neustadt zu präsentieren. In der Endrunde waren dann noch drei der Bewerberinnen übrig, die damit zumindest den Titel einer Weinprinzessin schon sicher hatten.

Sie waren angetreten, in schwierigen Zeiten die Krone der Deutschen Weinkönigin zu erobern.

Rheingau

Alexandra Unger aus dem Rheingau. (Foto: DWI)

Pfalz

Anna-Maria Löffler aus der Pfalz. (Foto: DWI)

Mosel

Bärbel Ellwanger von der Mosel. (Foto: DWI)

Rheinhessen

Eva Christine Müller aus Rheinhessen.

Ahr

Eva Lanzerath von der Ahr. (Foto: DWI)

Hessische Bergstraße

Jana Petermann von der Hessischen Bergstraße. (Foto: DWI)