Fahrerflucht nach schwerem Unfall auf der A3

LIMBURG - Am Sonntagabend ist es auf der Autobahn 3 bei Limburg in Fahrtrichtung Frankfurt gegen 22.38 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Bei dem Zusammenstoß wurde ein 23-jähriger Fahrer eines grauen BMWs mit Kölner Kennzeichen schwer verletzt. Der genaue Unfallhergang konnte jedoch noch nicht rekonstruiert werden.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein Fahrzeug der Sprinter-Klasse auf den BMW des 23-Jährigen auf, worauf dieser ins Schleudern geriet und schließlich am linken Fahrbahnrand zum Stehen kam. Durch den Unfall wurde der 23-Jährige schwer verletzt. Ersthelfer konnten am rechten Fahrbahnrand ein weißes Fahrzeug der Sprinterklasse beobachten, aus dem ungefähr fünf Personen ausstiegen. Kurz nach dem Anhalten entfernte sich das Sprinterfahrzeug vom Unfallort auf der A3 in südliche Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen, die sich am Sonntag zum Unfallzeitpunkt auf der Autobahn 3 bei Limburg befunden haben und Angaben zum Unfallhergang und/oder Hinweise zum unfallflüchtigen Fahrzeug (Sprinter-Klasse, weiß, besetzt mit 5 Personen und mit starker Beschädigung der Front) machen können.