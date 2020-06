Grundschülerin in Idstein positiv auf Coronavirus getestet

Einen positiven Corona-Fall gibt es nun an der Grundschule Auf der Au in Idstein. (Foto: Romolo Tavani - adobe.stock.com)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

IDSTEIN - Nach einem positiven Test einer Grundschülerin auf das Coronavirus SARS-CoV-2 sind in Idstein alle Kinder einer Klasse der Grundschule Auf der Au für zwei Wochen in Quarantäne geschickt worden. Das teilte am Montag der RheingauTaunus-Kreis mit. Unter anderem auf der Facebook-Seite des Kreises hieß es, dass das Gesundheitsamt Schulleitung und Eltern der Klasse über den positiven Befund bei dem Mädchen informiert habe.

Alle Kinder der Klasse sowie die Lehrkraft seien unverzüglich getestet und dann für zwei Wochen in Quarantäne geschickt worden. Nun laufe die Ermittlung der Kontakte.

Das Mädchen war dem Test unterzogen worden, nachdem ihr Vater typeische Corona-Symptome gezeigt und nach einem Test einen positiven Covid-19-Befund erhalten hatte. Anschließend sei die ganze Familie getestet worden, so der Kreis.