In eigener Sache: Vorabend-E-Paper schon ab 20.30 Uhr lesen

Das Verlagsgebäude der VRM in Mainz. (Foto: Sascha Kopp)

REGION - Die digitale Ausgabe der gedruckten Zeitung, das E-Paper, steht den Kunden der VRM nun deutlich früher zur Verfügung als bisher. Das „E-Paper am Vorabend“ ist jetzt bereits um 20.30 Uhr zur Lektüre bereit statt wie bisher um 22 Uhr. Das gilt für sämtliche 27 Lokalausgaben der VRM-Titel, die auf dem PC, auf einem Tablet oder auch auf dem Smartphone gelesen werden können.

Weil sich bei den Abonnenten das Lesen der Zeitung bereits am Vorabend eines stetig wachsenden Zuspruchs erfreut, haben die Redaktionen der VRM dafür ihre Produktionsabläufe noch einmal gestrafft. Sportereignisse oder Nachrichten, die die Redaktion später als 20.30 Uhr erreichen, werden im E-Paper in einem „Nachtlauf“ automatisch aktualisiert. Die E-Paper-Ausgaben sind damit am Morgen zum Teil aktueller als viele Printausgaben, die wegen längerer Lieferwege früher angedruckt werden müssen.

Aktuell beziehen 14.000 Zeitungsabonnenten der VRM zusätzlich zur Druckausgabe ihrer Lokalzeitung gegen einen monatlichen Aufpreis zusätzlich das E-Paper. Wenn sie unterwegs sind, haben sie immer ihre Lokalzeitung dabei. Weitere 13.000 Kunden haben sich für das E-Paper als vollständigen Ersatz für die gedruckte Tageszeitung entschieden.

