In eigener Sache: Wächterpreis für den „Wiesbadener Kurier“

WIESBADEN - Die Redaktion des „Wiesbadener Kurier“, eine Tageszeitung der VRM, ist mit dem Ersten Preis des Wächterpreises der Tagespresse ausgezeichnet worden. Das gab die Stiftung „Freiheit der Presse“, die die Auszeichnung seit 1969 vergibt, am Mittwoch in Bad Vilbel bekannt. Der Preis zählt zu den renommiertesten Ehrungen für Journalisten in Deutschland.

Awo im Zentrum der Berichterstattung

Ausgezeichnet wurden die frühere „Kurier“-Redakteurin und jetzige freie Mitarbeiterin Birgit Emnet André Domes , stellvertretender Leiter der Lokalredaktion Wiesbaden, und Redaktionsleiter Olaf Streubig , der auch stellvertretender Chefredakteur des „Kurier“ ist.

Sie deckten in einer Artikelserie von September 2019 bis August 2020 ein ganzes System persönlicher Bereicherung beim Kreisverband Wiesbaden der Arbeiterwohlfahrt (Awo) auf. Die Redaktion habe so „die grundlegende Problematik großer Sozialkonzerne aufgezeigt, die für ihre Zwecke über enorme Summen aus Steuergeldern verfügen, der nötigen Kontrolle aber nicht unterliegen“, formuliert die Jury in ihrer Begründung zur Preisverleihung.

Im Zentrum der Berichterstattung stand das Ehepaar Richter, das bei der Awo sowohl in Frankfurt als auch in Wiesbaden leitende Funktionen hatte. „Nach ersten Hinweisen aus Frankfurt gab es auch anonyme Tipps aus Wiesbaden, denen wir nachgingen“, erinnert sich Streubig. Endgültig zu dem Schluss gekommen, dass „etwas faul sei“, sei die Redaktion nach einer skurrilen Mitgliederversammlung der Awo Wiesbaden, auf der man dem „Kurier“ unter anderem unterstellte, er mache sich zum Instrument einer „von rechts“ gesteuerten Kampagne.

Aufarbeitung des Falls noch nicht abgeschlossen

Danach begann die Redaktion, das Konstrukt Awo „von verschiedenen Seiten zu durchleuchten“, wie Streubig formuliert. Dabei habe man sich fortwährend massiven Einschüchterungsversuchen durch zum Teil bundesweit bekannte Rechtsbeistände ausgesetzt gesehen. „Da wurde groß aufgefahren. Schon bei Voranfragen im Zuge der Recherche hat man uns immer wieder gesagt, wir sollten uns genau überlegen, was wir in unseren ‚rechtswidrigen journalistischen Ergüssen‘ schreiben.“

Ohne Erfolg: Am Ende stürzte das Selbstbereicherungskartell des Kreisverbandes aus hohen Gehältern, teuren Dienstwagen und Scheinanstellungen ein. Die Aufarbeitung des Falles ist noch lange nicht abgeschlossen, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Auch mehrere Politiker auf kommunaler und Landesebene mussten sich für ihre Verstrickungen mit der Awo verantworten. Der Kreisverband ging in die Insolvenz und versucht seit geraumer Zeit einen neuen Anfang.

„Was uns wichtig war und weiterhin ist: Der weit überwiegende Teil der ehrenamtlichen Mitarbeiter der Awo leistet wichtige soziale Arbeit. Uns ging es darum zu zeigen, wie sich auf ihrem Rücken Funktionäre und Politiker Vorteile verschafft haben“, so Streubig. „Das ist eine tolle Leistung, zu der ich herzlich gratuliere“, kommentiert Joachim Liebler, Sprecher der Geschäftsführung der VRM, die Nachricht der Preisverleihung. Hans Georg Schnücker, Herausgeber der VRM-Titel, ergänzt: „An diesem Fall kann man sehr gut festmachen, warum man Medien wie unsere auch in der Zukunft braucht.“