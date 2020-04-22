Mittwoch,
22.04.2020 - 17:20
2 min
Klimaexperte Dominik Jung über Trockenheit und Klimawandel
Ein Ende der Trockenheit ist nicht in Sicht. Das sagt Klimaexperte Dominik Jung im Interview und erklärt, auf was sich die Menschen in Hessen und Rheinland-Pfalz einstellen müssen.
Von Thomas Ehlke
Reporter Politikredaktion
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