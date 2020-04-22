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Mittwoch, 22.04.2020 - 17:20
2 min

Klimaexperte Dominik Jung über Trockenheit und Klimawandel

Ein Ende der Trockenheit ist nicht in Sicht. Das sagt Klimaexperte Dominik Jung im Interview und erklärt, auf was sich die Menschen in Hessen und Rheinland-Pfalz einstellen müssen.

Thomas Ehlke: Reporter Politikredaktion
Von Thomas Ehlke
Reporter Politikredaktion
Für Diplom-Meteorologe Dominik Jung deutet einiges auf ein drittes Trockenjahr in Folge hin. Foto: dpa

Für Diplom-Meteorologe Dominik Jung deutet einiges auf ein drittes Trockenjahr in Folge hin. (Foto: dpa)

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