Leben mit der Nervenkrankheit Multiple Sklerose

Die 34 Jahre alte Wiesbadenerin Bea Trabert ist seit zwölf Jahren an MS erkrankt. Die Mutter zweier kleiner Kinder hofft auf Hilfe durch eine Stammzellentherapie, der sie sich in Moskau unterziehen möchte.Dafür muss sie 48.000 Euro aufbringen und sammelt Spenden unter www.bea-needs-help.de.Multiple Sklerose ist eine Erkrankung des zentralen Nervensystems. Im Gehirn und Rückenmark entstehen zahlreiche (multiple) entzündliche Veränderungen, die Vernarbungen (Sklerose) hinterlassen. So kommt es zu Störungen im Nervensystem.Der Verlauf kann sehr unterschiedlich sein, doch eine Heilung ist derzeit noch nicht möglich.Der Landesverband Hessen der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft bietet mehrere Selbsthilfegruppen und Beratung an.