Lesung & Lunch – VRM-Reporter lesen live aus ihren Büchern

(Grafik: vrm)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

REGION - Damit in der Corona-Isolation der Lesestoff nicht ausgeht, bringt die VRM nicht nur die Bücher sondern direkt die Autoren virtuell zu den Lesern nach Hause. Unsere Reporter lesen live von daheim aus ihren eigenen Büchern – von Theaterkrimi bis Stadtführer. Jede Woche gibt es einen neuen Livestream aus einem anderen Wohnzimmer.

Am Donnerstag, 16. April, liest Thomas Ehlke aus seinem gerade erschienen Stadtführer „Alzey zum Verlieben“. Ehlke hat zehn Jahre lang die Lokalredaktion in Alzey geleitet. In dieser Zeit hat er die „heimliche Hauptstadt Rheinhessens“ kennen- und lieben gelernt.

Klicken Sie am Donnerstag, 16. April, 12 Uhr, auf den Playbutten, um den Livestreams zu starten. Nach dem Livestream kann die Lesung hier auch nachgeschaut werden.

Lesung & Lunch zum Nachschauen

Den Anfang der „Lesung & Lunch“-Reihe hat Kulturredakteur Stefan Benz aus Darmstadt gemacht. Er hat aus seinen beiden Theaterromanen „Theaterdurst“ und „Theaterwut“ gelesen. In den satirischen Krimis erklärt der Theaterkritiker Justus Beck Klassiker wie Shakespeare und klärt Verbrechen auf. Die Lesung gibt es hier zum Nachschauen: