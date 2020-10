Live-Ticker: Proteste gegen Rodungen für A49 gehen weiter

Die Polizei ist auch am zweiten Tag vor Ort. (Foto: Ungermann)

STADTALLENDORF - 10.03 Uhr: Umweltschützer protestieren an Hessischer Landesvertretung

Mit Transparenten demonstrieren Umweltaktivisten an der Hessischen Landesvertretung in Berlin gegen Baumrodungen für den Autobahnbau in Hessen. An der Aktion sind nach Angaben einer Mitorganisatorin und der Polizei etwa 30 bis 35 Menschen beteiligt. Etwa zehn von ihnen seien mit Leitern auf das Vordach der Landesvertretung geklettert. Zudem habe es einen Fahrradkorso mit etwa 50 Protestierenden gegeben.

Es sei "klimapolitischer Wahnsinn", mitten in der Klimakrise einen Wald für eine neue Autobahn zu roden, sagte Riva Morel von Fridays for Future Berlin Friedrichshain-Kreuzberg, einer der Organisatoren, laut einer Mitteilung.

9.56 Uhr: Zwei Aktivisten abgeführt

Bislang wurden zwei Personen aus dem Wald geführt, erklärt ein Polizeisprecher. Derzeit werden ihre Personalien festgestellt.

9.52 Uhr: Erste Räumung

ALLES WICHTIGE ZUM BAU DER A 49 Am Donnerstag wurden für die geplante Autobahn 49 im Bereich des Herrenwalds Bäume gefällt. Im Herrenwald sowie im Dannenröder Forst besetzten Aktivisten Bäume, um eine Rodung und damit den Autobahnbau zu verhindern. In den Wochen zuvor wurden bereits Baumhäuser gebaut, in denen sich die Aktivisten dauerhaft niederließen. Wie die Deges - die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH - schreibt, begannen am 1. Oktober mit dem Start der vegetationsfreien Periode "die notwendigen Baumfällarbeiten, um das Baufeld für den Lückenschluss der A 49 in Mittelhessen freizumachen". Als Bestandteil des transeuropäischen Verkehrswegenetzes habe die A 49 eine wichtige überregionale Verbindungs- und Raumerschließungsfunktion und erfülle Gemeinschaftsziele wie das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes und die Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts. Der geplante Lückenschluss der A 49 südlich der Anschlussstelle (AS) Schwalmstadt umfasst laut Deges die Strecke bis zum Ohmtal-Dreieck mit Verbindung an die A 5. Die Deges wurde vom Land Hessen in Vertretung des Bundes mit der Realisierung der Neubauabschnitte AS Schwalmstadt - AS Stadtallendorf-Nord sowie AS Stadtallendorf-Nord - Ohmtal-Dreieck beauftragt. Für beide Abschnitte liege bestandskräftiges und vollziehbares Baurecht vor.

Der erste Aktivist wird von einem Baum heruntergeholt.

Der erste Aktivist ist am Boden angelangt. (Foto: Gössl)

9.42 Uhr: Drei Aktivisten im Baum

Drei Aktivisten sitzen wieder n dem Baum, aus dem gestern die Baumhäuser entfernt wurden. Einer der Demonstranten hängt an einem Seil, das zwischen zwei Bäumen befestigt ist. Die Polizei zieht aktuell Kräfte zusammen, ein Höhenrettungsteam bereitet sich vor. Über Lautsprecher spricht die Polizei die Aktivisten an und erklärt, dass sie nun mit den Maßnahmen beginnen.

Der gestern geräumte Baum ist wieder besetzt. (Foto: Gössl)

9.25 Uhr: Gespräch mit Aktivisten

Der zweite Tag des Polizei-Großeinsatzes rund um die Proteste gegen den Weiterbau der Autobahn 49 beginnt mit Gesprächen mit den Aktivsten. "Wir sprechen gerade mit den Menschen, die sich noch in und auf den Bäumen im abgesperrten Bereich befinden", schreibt die Polizei auf Twitter. Ein Sprecher sagt, man verschaffe sich noch einen Überblick über die Lage. Die Rodungsarbeiten im Herrenwald bei Stadtallendorf sollen demnach fortgesetzt werden.

Die Polizei hat dem Sprecher zufolge mittlerweile sechs von acht Baumhäusern geräumt und beseitigt, auf die sich Umweltschützer für ihren Protest zurückgezogen hatten. Die Aktivisten wollen die Rodungen von Bäumen im Herrenwald sowie im nahe gelegenen Dannenröder Wald verhindern, die für den Ausbau der A49 weichen sollen.

8.22 Uhr: Polizei richtet erneut Pressestelle ein

Nachdem es am ersten Tag Differenzen zwischen Polizei und Journalisten gab, geben die Beamten am heutigen Freitag bereits bekannt: "Um 8.30 Uhr stehen die Sprecher für die Einsatzlage der Polizei an der Zufahrt zum Autohof B 454 für die Medienvertreter als Ansprechpartner zur Verfügung.Fotografen werden von dort aus in einen gesicherten Bereich geführt, um Fotos machen zu können."

Am gestrigen Donnerstag war es Journalisten mitunter untersagt, näher an das Einsatzgeschehen heranzutreten. Nachdem es am Mittwoch noch hieß, Medienvertreter dürften bis zu den Baumhäusern heran, wurden die Journalisten anfangs "aus Sicherheitsgründen" nicht näher an die Aktivisten herangelassen.

Fortlaufende Infos der Polizei sind über den Twitterkanal des Polizeipräsidiums Mittelhessen unter @Polizei_MH einzusehen.

8.16 Uhr: Polizei stellt sich auf weiteren Protesttag ein

Polizei und Umweltschützer stellen sich auf einen weiteren Protesttag gegen die ersten Rodungen für den umstrittenen Ausbau der Autobahn 49 ein. Zahlreiche Einsatzkräften waren nach Beobachterangaben auch am Freitagmorgen wieder vor Ort am Herrenwald bei Stadtallendorf in Mittelhessen. Aktivisten berichteten am Freitagmorgen, dass Mitstreiter erneut in Bäume geklettert seien, um die Rodungsarbeiten zu verhindern.

"Wir gehen davon aus, dass es im Laufe des Vormittags mit den Arbeiten weitergeht", sagte ein Sprecher der Polizei. In der Nacht sei es weitestgehend ruhig geblieben. Nun bereite man sich auf die Begleitung der weiteren Baumfällarbeiten und eine mögliche Räumung vor.

Auf ihrem Twitterkanal gewähren die Aktivisten einen Einblick in ihren Start in den Tag.



Guten Morgen #keinea49

Der @OkNorden wurde wiederbesetzt. #CO2ps sind auch schon vor Ort. Kommt rum. #dannibleibt pic.twitter.com/nd3TkK2Y0o— We Say Nonono to A49 (@WeSayNonono) October 2, 2020

Aus Protest gegen die geplanten Rodungen im Herrenwald sowie in dem nahe gelegenen Dannenröder Forst hatten sich mehrere Aktivisten in einem Waldstück bei Stadtallendorf in Bäumen verschanzt. Hunderte Polizeibeamte waren am Donnerstag im Einsatz. Der geplante Abschnitt der Autobahn soll einmal Kassel und Gießen miteinander verbinden.

Spezialkräfte der Polizei hatten ab Donnerstagnachmittag die Aktivisten von den Bäumen heruntergeholt. Bei Anbruch der Dunkelheit wurde der Einsatz jedoch beendet. Die Proteste waren im Herrenwald überwiegend friedlich geblieben, niemand wurde verletzt. Die Polizei nahm nach eigenen Angaben sechs Aktivisten vorläufig fest und stellte bei 70 Menschen die Personalien fest. Sie erteilte auch mehrere Platzverweise.