Mainzer Corona-Impfstudie für alle Gesundheitsberufe offen

Seit Ende Dezember nahmen an der Unimedizin 800 Bedienstete an der Curevac-Studie teil, nun wird sie auf Mitarbeiter aller Gesundheitsberufe in Mainz und Umgebung ausgeweitet.

Von Michael Bermeitinger Lokalredakteur Mainz