Dienstag, 31.03.2020 - 10:28
5 min
Mainzer Stadtschreiber: Mit Corona sieht man besser
Von Eugen Ruge
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Der Autor
Eugen Ruge wurde 1954 in Soswa (Sowjetunion) geboren. Für seinen Roman „In Zeiten des abnehmenden Lichts“, eine Familiengeschichte von der Zeit des Zweiten Weltkriegs bis zum Ende der DDR, erhielt er 2011 den Deutschen Buchpreis. In diesem Jahr ist er Mainzer Stadtschreiber. Die Verleihung des von Stadt und ZDF vergebenen Preises musste entfallen.
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