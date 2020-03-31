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Dienstag, 31.03.2020 - 10:28
5 min

Mainzer Stadtschreiber: Mit Corona sieht man besser

Der Schriftsteller und diesjährige Stadtschreiber Eugen Ruge fordert: In der Krise müssen wir die Schattenseiten der Globalisierung wahrnehmen.

Von Eugen Ruge
Die Folgen der Corona-Krise werden vor allem die Schwächsten treffen. Und sie macht gesellschaftliche Fehlentwicklungen sichtbar. Der Schriftsteller Eugen Ruge fordert daher, die Krise auch zum Nachdenken zu nutzen. Foto: Sascha Kopp

Die Folgen der Corona-Krise werden vor allem die Schwächsten treffen. Und sie macht gesellschaftliche Fehlentwicklungen sichtbar. Der Schriftsteller Eugen Ruge fordert daher, die Krise auch zum Nachdenken zu nutzen. (Foto: Sascha Kopp)

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Der Autor
Eugen Ruge wurde 1954 in Soswa (Sowjetunion) geboren. Für seinen Roman „In Zeiten des abnehmenden Lichts“, eine Familiengeschichte von der Zeit des Zweiten Weltkriegs bis zum Ende der DDR, erhielt er 2011 den Deutschen Buchpreis. In diesem Jahr ist er Mainzer Stadtschreiber. Die Verleihung des von Stadt und ZDF vergebenen Preises musste entfallen.
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