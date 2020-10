Mitmachen bei unserer Umfrage! Wie können wir besser werden?

Machen Sie mit bei der Umfrage. Unter den Teilnehmern wird ein iPad verlost. (Grafik: VRM)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

REGION - Liebe Leserin, lieber Leser,

Ihre Meinung ist uns wichtig! Und darum fragen wir Sie einfach: Was können wir noch besser machen? Welche Services vermissen Sie und wie möchten Sie am liebsten mit Nachrichten versorgt werden? Lesen Sie lieber die gedruckte Tageszeitung oder digital auf der Webseite? Was muss eine News-App können und welche Themen interessieren Sie bei Podcasts? Die VRM, zu der auch dieses Nachrichtenportal gehört, befragt in einer großen, anonymen Marktforschung in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut Vocatus ihre Leserinnen und Leser. Dabei verlosen wir unter allen Teilnehmenden als Dankeschön ein neues iPad.

Machen auch Sie mit, denn Ihre Meinung ist uns wichtig!

Wie Sie daran teilnehmen können? Klicken Sie hier auf den Link zur Umfrage und machen Sie mit.

Vielen Dank und liebe Grüße!

Ihre Redaktion