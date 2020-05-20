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Mittwoch, 20.05.2020 - 16:12
3 min

Mitten in der Fleisch-Debatte will Aldi Wurstpreise senken

In Berlin tobt auch wegen Corona die Debatte um die Fleischbranche. Der Plan des Discounters Aldi, jetzt die Preise für Wurstwaren zu senken, sorgt für entsprechende Aufregung.

Ralf Heidenreich: Leiter Redaktion Wirtschaft
Von Ralf Heidenreich
Leiter Redaktion Wirtschaft
Während über die Folgen von Billigfleisch für Mensch und Tier diskutiert wird, will Aldi seine Preise für Wurstwaren senken. Foto: dpa

Während über die Folgen von Billigfleisch für Mensch und Tier diskutiert wird, will Aldi seine Preise für Wurstwaren senken. (Foto: dpa)

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