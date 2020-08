Nach Feier mit Corona-Infiziertem: Pressekonferenz in Groß-Gerau

Drei Monate Kampf gegen das Coronavirus: Bei der Online Nachtvorlesung ziehen die Medizin-Experten der Unimedizin eine erste Bilanz. (Foto: corona; virus; infektion; immunsystem)

Nachdem es bei einer Hochzeitsfeier in Kelsterbach zu Ansteckungen mit dem Coronavirus gekommen ist, will der Kreis Groß-Gerau heute um 15.30 Uhr bei einer Pressekonferenz über aktuelle Zahlen und den Stand der Nachverfolgung informieren. An der auf zwei Tage aufgeteilten Feier hatten einmal etwa 100 und einmal knapp 200 Menschen teilgenommen. Ein Gast war mit dem Coronavirus infiziert. Da die Person symptomfrei war, wusste sie nichts von ihrer Ansteckung – diese wurde erst später festgestellt. Am Mittwochabend hatte die Kreispressestelle von vier Infizierten im Zusammenhang mit der Feier gesprochen.

Im Kreis gehen die Zahlen insgesamt nach oben. Eine entscheidende Rolle bei der Ausbreitung spielen Reiserückkehrer. In der Groß-Gerauer Kreisklinik wurden seit Sonntag 20 positive Fälle mit Erkrankung behandelt - etwa die Hälfte davon seien Reiserückkehrer, sagte Klinik-Geschäftsführerin Erika Raab. Sechs Patienten würden stationär behandelt. „Zum Glück noch niemand auf der Intensivstation.“ Die Klinik habe die Kapazitäten der Corona-Station, in der zuletzt nur wenige Patienten aufgenommen werden mussten, wieder auf 15 Betten hochgefahren. Zugleich bereite man sich auf weitere Öffnungen vor, soweit Bedarf besteht. Die jetzige Lage erinnere sie an die Anfänge nach Ischgl, so Raab. Vor allem Jüngere lägen derzeit auf Station. „Wir sprechen hier von Patienten bis 40.“ Vermehrt beobachte man bei Jüngeren zudem schwere Krankheitsverläufe. Außerdem gebe es Patienten, die vor mehreren Monaten in der Klinik waren, nun aber mit Nachwirkungen kämpften. Nachlässigkeiten im Alltag beim Abstandhalten oder Maskentragen begünstigten das Infektionsgeschehen. „Corona-Müdigkeit trifft auf Reiselust. Da habe ich Sorgen“, erklärte Raab. Die Klinik diskutiere derzeit unter anderem wieder über Besuchsregelungen und andere Dinge. „Wir müssen vorbereitet sein, wenn zusätzliche Fälle kommen.“

